Es steht eine Premiere an: Am heutigen Mittwoch, 20. Oktober, wird erstmals in der Arena Hohenlohe in Ilshofen Basketball in einem europäischen Wettbewerb gespielt. Um 20 Uhr erwarten die Hakro Merlins Crailsheim den weißrussischen Vertreter Tsmoki Minsk zur Partie des 2. Spieltages in der Gruppe G im Fiba- Europe-Cup. Beide Teams haben ihre Auftaktbegegnungen gewonnen: Crailsheim auswärts

...