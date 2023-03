Popp und Hess in den „Top 10“

In der Mehrzweckhalle Spachbrücken in Reinheim fand die Deutsche Feldbogenhallenmeisterschaft des DFBV statt. Hier trafen sich aus ganz Deutschland die besten Bogenschützen der Blank-, Jagd-, Primitiv-, Langbogen und Compound Blank Klassen des Verbandes, um ihre Meister zu ermitteln. An dieser Deutschen Meisterschaft nahmen auch Steffen Hess und Nikolai Popp vom Schützenverein Edelfingen teil.

Der Wettkampf war auf zwei Schießtage aufgeteilt. An jedem Tag wurden insgesamt 60 Wertungspfeile auf die 18,3 Meter entfernten Feldbogenscheiben abgegeben. Die Feldbogenscheiben unterscheiden sich von den normalen Scheiben durch die Farben und die Ringwertung. Auf diesen Scheiben sind die Ringe von eins bis vier schwarz und der Mittelpunkt in weiß zählt als fünf Ringe.

Durch ihre Treffsicherheit konnten sich Steffen Hess und Nikolai Popp unter den hochrangigen Teilnehmern behaupten und erreichten die hervorragenden Plätze sechs und acht bei der Deutschen Meisterschaft.

Auch Dietmar Denk dabei

Dietmar Denk von den Edelfinger Bogenschützen war ebenfalls bei der Deutschen Hallenmeisterschaft – allerdings in München am Start.

Bei dem Turnier maßen sich Deutschlands beste Bogenschützen mit Blank-, Compound- und Recurvebogen in insgesamt 25 Altersklassen auf der 18-Meter-Distanz. 503 war die stolze Teilnehmerzahl an den Deutschen Meisterschaften im Bogensport Halle 2023.

Auch Dietmar Denk vom SV Edelfingen konnte sich aufgrund seiner Treffsicherheit bei der Württembergischen Landesmeisterschaft für diese Deutsche Meisterschaft qualifizieren und sich mit den Besten aus ganz Deutschland messen.

Nach einer hervorragenden Einschussphase verlief das Turnier für Dietmar Denk nicht mehr so gut, sodass er sich nach der ersten Halbzeit nur auf dem 25. Platz befand. In der zweiten Hälfte des turniers verbesserte er sich wesentlich, sodass es ihm zum Schluss noch zum 18. Platz reichte. gd