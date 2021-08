Platz auf dem Treppchen erobert

Edelfinger und Wachbacher Bogenschützen waren bei der Württembergischen Landesmeisterschaft erfolgreich: Nikolai Popp und die Edelfinger Bogenmannschaft standen sogar auf dem Siegertreppchen

Nachdem die ganzen sportlichen Bogenwettkämpfe seit 2019 coronabedingt ausgefallen waren, freuten sich nun fünf Edelfinger und ein Wachbacher Bogenschütze ganz besonders auf die Württembergischen Landesmeisterschaften, die am Olympiastützpunkt in Welzheim stattfanden.

Nachdem es in der Blankbogendisziplin im Freien zu einer Änderung kam, wurden nach dem Einschießen 72 Wertungspfeile auf 122-Zentimeter-Scheiben abgegeben, die in einer Entfernung von nun 50 Meter m standen. Diese Schießentfernung ist für die Bogenschützen sehr anspruchsvoll, da keinerlei Zielhilfen zugelassen sind. Zusätzlich kam als Erschwernis am Anfang Nebel und in der Mitte des Turnieres Regen dazu.

Aufgrund ihrer guten Schießleistung in dieser Disziplin hatten sich die Edelfinger Bogenschützen Nikolai Popp, Steffen Hess, Dietmar Denk, Armin Ulshöfer und Hans-Jürgen Hertel sowie Falk Göbel aus Wachbach für die Landesmeisterschaft qualifizieren. Hans-Jürgen Hertel ging für seinen Zweitverein NBAV Neuenstadt an den Start.

Nikolai Popp vom SV Edelfingen erreichte in seiner Altersklasse den dritten Platz. Die anderen Bogenschützen aus dem Schützenkreis Bad Mergentheim platzierten sich im Mittelfeld. Auch in der Mannschaftswertung standen die Edelfinger Bogenschützen Nicolai Popp, Steffen Hess und Dietmar Denk auf dem Siegertreppchen und nahmen für den zweiten Platz eine Silbermedaille mit nach Hause. gd