Platz 5 in der Oberliga

Die letzten beiden Spieltage verliefen für die Kegelabteilung SV Seckach sehr durchwachsen.

Mit zwei Niederlagen verabschiedeten sich die Frauenmannschaft aus der Spielrunde Oberliga Nordwürttemberg 2022/23. Sie belegen in der Abschlusstabelle den fünften Tabellenplatz. Im Heimspiel gegen Denkendorf hatte man zwar zu Beginn die Nase vorne, musste sich aber am Ende den starken Gästespielerinnen geschlagen geben. Im Auswärtsspiel in Sindelfingen war man gegen die Gastgeberinnen abslut chancenlos und kassierte die höchste Saisonniederlage.

SV Seckach – TSV Denkendorf 2:6 (2926:3025 Holz): Birgit Münnich 516 Holz, Anni Hoffmann 513, Marta Faix/Gabriele Büchler 466, Lisa Philipp 481, Stefanie Denninger 474, Barbara Hoffmann 476. SV Sindelfingen – SV Seckach 8:0 (3054:2885): Stefanie Denninger 495 Holz, Birgit Münnich 495, Anni Hoffmann 461, Marta Faix 485, Lisa Philipp 470, Barbara Hoffmann 479.

Die Herren zeigten gegen den SV Mettingen wieder einmal ihre Heimstärke und hatten keine Probleme das Spiel erfolgreich zu gestalten. Im darauffolgenden Auswärtsspiel beim Tabellenführer Denkendorf war man nah dran an einer Überraschung. Bei äußerst knappen Ergebnissen schaffte es jedoch der Gastgeber, die Punkte zu Hause behalten.

SV Seckach – SV Mettingen 7:1 (3270:3105): Christian Buding 524, Markus Münnich 552, Rainer Miesch 578, Florian Arthofer 508, Christopher Karle 544, Jürgen Retter 564. TSV Denkendorf – SV Seckach 6:2 (3203:3172): Markus Münnich 493, Christopher Karle 563, Rainer Miesch 511, Florian Arthofer 538, Christian Buding 554, Jürgen Retter 513.