Der Hardheimer Judoka Pierre Ederer zeigte bei den nationalen Titelkämpfen in Leipzig eine herausragende sportliche Leistung und belohnte sich mit der Silbermedaille in der Gewichtsklasse über 90 Kilogramm in der Altersklasse U18 .

Im Vorfeld musste sich der Athlet zunächst bei den Süddeutschen Meisterschaften U18 in Kirchberg für die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften

...