Pierre Ederer aus Hardheim gewinnt „süddeutsches“ Silber

Bei den Süddeutschen Einzelmeisterschaften Männer in Heilbronn gewann der Hardheimer Judoka Pierre Ederer (links), der für den JSC Heidelberg startet, die Silbermedaille. Der 17-Jährige nahm an seinem ersten Turnier überhaupt in der Männer-Klasse teil. in Abstimmung mit seinem Heimtrainer Rok Kosir war Ederer in die Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm gewechselt. Nach dem gewonnen Kampf gegen Sergej Lokhov (Sportvereinigung Feuerbach) musste er sich nur gegen den späteren Turniersieger Killian Kappelmeier vom TSV Münschen-Großhadern geschlagen geben. Mit zwei weiteren Siegen gegen Felix Wagner und Martin Röttinger erkämpfte sich Pierre Ederer noch als U18-Kämpfer schon bei den Männern einen Platz auf dem Siegerpodest. Landestrainerin Trixi Kästle hatte die Turnierbegleitung übernommen. Nun steht für den Judoka die Vorbereitung auf die Meisterschaften der Altersklasse U18 und U21 an. Dafür finden in den Sommerferien mehrere Trainingslager statt, Darunter ein Höhentrainingslager in Österreich und ein Internationales Trainingscamp in Kroatien. Bild: Ederer

