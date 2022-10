Pflicht- und Kürübungen

Der Vorkampf für den Turngau-Cup findet am morgien Samstag, 15. Oktober, in Tauberbischofsheim in der Sporthalle am Wörth statt.

100 Turnerinnen aus den fünf Vereinen TSG Reisenbach/ Mudau, TSV Tauberbischofsheim, TV Königshofen, TV Mosbach und VfB Waldstadt treten in Mannschaften an den turnerischen Geräten Boden, Balken, Barren und Sprung gegeneinander an.

Wettkampfbeginn ist um 9.30Uhr. Hier starten A- und B- Liga, die mit ihren Kürübungen versuchen, die Kampfrichter von ihren Leistungen zu überzeugen. Um 11.30 Uhr beginnt das Einturnen im zweiten Durchgang, Wettkampfbeginn ist voraussichtlich um 12Uhr. In diesem Durchgang werden Pflichtübungen von der C-, D-, E- und F- Liga gezeigt.

Doch auch wenn die einzelnen Wettkämpfe abgeschlossen sind, bleibt es spannend! Denn alle Mannschaften bekommen beim Rückkampf, am 12. November erneut die Chance, ihr Können unter Beweis zu stellen. Die Turnerinnen haben somit vier Wochen Zeit, an ihren Leistungen zu arbeiten und diese im besten Fall zu verbessern. Erst nach dem Rückkampf werden die erreichten Punkte der einzelnen Mannschaften zusammengezählt und die Sieger in den jeweiligen Altersklassen gekürt.

Der Eintritt zu diesen Wettkämpfen in der von der Turnabteilung des TSV Tauberbischofsheim bewirtschafteten Wörthhalle ist am morgigen Samstag frei. tl