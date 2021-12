„Personell bestes Team“

Die Merlins Crailsheim starten am heutigen Mittwoch in die zweite Gruppenphase des FIBA Europe Cups. Nachdem man die erste Runde als Gruppensieger abschloss, trifft das Team von Trainer Sebastian Gleim nun auf Kiev, Antwerpen und Reggio Emilia. Erst geht es in der „Arena Hohenlohe“ gegen den italienischen Vertreter. Dieser qualifizierten sich mit einem zweiten Tabellenplatz für die nächste Gruppenphase. 750 Zuschauer sind in Ilshofen zugelassen – es gilt die „2G+“-Regelung“. Die Partie wird zudem live und kostenlos auf dem Youtube-Kanal der FIBA übertragen. Tip-Off ist um 19 Uhr.

Vor der Länderspielpause waren die Merlins in einen Rausch: Wettbewerbsübergreifend entschieden die Crailsheimer acht von neun Begegnungen für sich. In der BBL-Tabelle kletterte man in die Playoff-Region, im BBL-Pokal zog man mit einem Derbysieg gegen s.Oliver Würzburg in das „Top Four“ ein und im FIBA Europe Cup qualifizierten sich die Merlins als Gruppensieger für die nächste Runde. Vor dem Start der Saison bezweifelten einige Kritiker, ob die Jungs von Sebastian Gleim dieser Mehrfachbelastung standhalten könnten. Doch nach einer Achterbahnfahrt in den ersten Partien, stieg die Formkurve der Crailsheimer deutlich an, so dass die Kritiker verstummten. Am Sonntag musste das Team dann einen kleinen Rückschlag hinnehmen, als man bei den Fraport Skyliners verlor.

Starke Leistungen in Italien

Unahotels Reggio Emilia ist ein echter Härtetest für die Merlins Crailsheim. Die Italiener qualifizierten sich zwar nur hauchdünn für die zweite FIBA Europe Cup Runde, zeigten allerdings in der starken Lega A (nationale Liga) solide Ergebnisse. „Reggio Emilia ist personell das beste Team gegen das wir bisher im FIBA Euro Cup spielen. Ein echtes Top-Team, welches eine Chance auf den Titel hat. Umso mehr und vor allem umso besser müssen wir im Vergleich zum letzten BBL-Spiel agieren. Die Grundlage ist Energie und Einsatz, in dieser Kategorie haben wir eine schwer zu erklärende Leistung im ersten Spiel nach der Pause abgeliefert. Wir müssen jeden Tag bodenständig starten und uns etwas erarbeiten“, sagt Crailsheims Trainer Sebastian Gleim. auf

Info: Alle Details zur „2G+“-Regel in Ilshofen unter www.hakro-merlins.com.

