Persönliche Bestzeit für Marie Brand

Kurzfristig hatte sich der SV Leonberg/Eltingen entschlossen, einen Leichtathletik.Wettkampf auszutragen. Gemäß den aktuellen Vorgaben erfolgte die Ausschreibung nur für Bundes- und Landeskaderathleten. Da Marie Brand von der LG Hohenlohe/1. FC Igersheim dem F-Kader des Landes angehört, hatte sie ein Startrecht.

Geplant war eigentlich, über die Distanz von 3000 Meter an den Start zu gehen. Da jedoch die zweite gemeldete Teilnehmerin nicht antrat. wurde „im Eilverfahren“ die Meldung auf die 800-Meter-Strecke geändert. Insgesamt stellten sich hier sieben Läuferinnen aus allen weiblichen Klassen dem Starter.

Die F-Kader-Athletin Marie Brand stellte über 800 Meter eine neue persönliche Bestleistung auf. © Thorsten Hess

Durch sehr unterschiedliche Meldeleistungen kam es gleich in der Startkurve zu gewagten Positionskämpfen mit einem Sturz, dem zum Glück Marie Brand ausweichen konnte. Die erste Runde durchlief sie in 76 Sekunden und im harten Duell mit Charlotte Herzberg/Neckarsulmer Sport-Union, ebenfalls Altersklasse W14, ging es dann in die Zielkurve. Marie Brand Brand konnte sich hier etwas von Charlotte Herzberg absetzten. Mit 2:28,16 Minuten stellte Marie Brand zu beginn der Wettkampfsaison eine neue persönliche Bestzeit auf. Elina Göcken/ Unterländer LG als Siegerin der Altersklasse U16 erreichte in 2.24,71 Minuten das Ziel. hl