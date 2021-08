Peristeri Athen steht als erster Merlins-Gegner fest

Beim ersten Pre-Season-Auftritt der Saison 2021/22 trafen die Bundesliga-Basketballer der Hakro Merlins Crailsheim auf die Tigers Tübingen. Gegen die ProA-Mannschaft fielen die Hohenloher „Zauberer“ von Beginn an durch couragierte Leistung in der Defensive auf. Nach konzentrierten 40 Minuten stand mit 86:60 der erste Pre-Season-Erfolg zu Buche.

Im ersten Testspiel der Saison kamen alle Spieler im Kader der Merlins zum Einsatz. Die beiden Jugendspieler Rouven Kerstan und Matej Zeidl sammelten erste Spielminuten bei den Profis. Topscorer war der vor allem im vierten Viertel auffällige Jaren Lewis mit 17 Punkten.

Am heutigen Freitag (20. August) haben dann die Fans der HAKRO Merlins Crailsheim erstmals die Gelegenheit, das neu-formierte Team live in Action zu erleben. Beginn des öffentlichen Trainings ist um 18:30 Uhr in der Hakro Arena. Tickets gibt es unter www.hakro-merlins.reseervix.de. Am kommenden Sonntag trifft man dann im zweiten nicht-öffentlichen Vorbereitungsspiel auf Brose Bamberg.

Unterdessen fand auch die Gruppenauslosung für den Fiba-Europe- Cup statt. Allerdings steht für Crailsheim in Gruppe G mit Peristeri Athen erst ein Gegner fest. Die weiteren Gegner müssen erst durch ein Qualifikationsturnier. Mögliche Teams: Bakken Bears (Dänemark), London Lions (Großbritannien) und Treviso Basket (Italien) sowie ZZ Leiden (Niederlande), Tsmoki Minsk (Belarus) und Belfius Mons-Hainaut (Belgien). cd

