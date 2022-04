Perfekten Einstand gefeiert

Der Hardheimer Judoka Pierre Ederer startete in der vergangenen Saison in der Zweiten Judo-Bundesliga für den Budo-Club-Karlsruhe. Nach dem krönenden Abschluss durch den Meistertitel und seinem erfolgreichen Einsatz in der Zweiten Bundesliga, erhielt der erst 17-jährige Judoka mehrere Angebote aus der Judo-Bundesliga. In Absprache mit seinem Heimtrainer Rok Kosir wechselte er zum Saisonstart zum Judosportverein Speyer. Nach mehreren gemeinsamen Trainingsrandoris standen nun die beiden ersten Kampftage der Gruppe Süd an.

Bereits am ersten Kampftag der Saison erhielt Pierre Ederer, der in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm startet, einen Einsatz und siegte mit einem Ippon (Siegpunkt) gegen Felix Herbst vom JC Samurai Offenbach. Auch die Mannschaftswertung endete mit 9:5 für den JSV Speyer.

Punkt beigesteuert

Am zweiten Kampftag standen sich beim Heimkampftag der JSV Speyer und das Judoteam Heidelberg-Mannheim gegenüber. Seinen Teil zum Mannschaftssieg trug Ederer mit dem Siegpunkt gegen Dennis Klein bei.

Der Kampftag endete 13:1 für die Speyrer Mannschaft. Somit gelang dem jungen Wettkämpfer ein sehr starker Einstieg in die Judo-Bundesliga der Männer. Auch der JSV-Teamchef Michael Görgen-Sprau freute sich über die Erfolge seines Neuzugangs und der gesamten Mannschaft.

Neben den Einsätzen in der Mannschaftswertung stehen nun für den jungen Athleten in den kommenden Wochen Einzelwettkämpfe im nationalen wie auch im internationalen Bereich an.