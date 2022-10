Partie war umkämpft

Zum dritten Spieltag der badischen Oberliga empfing der Schachclub BG Buchen den Aufsteiger SF Sasbach und landete einen harterkämpften 5:3-Erfolg, mit dem er in der Tabelle bei 3:1-Mannschaftspunkten und einem Spiel weniger Rang fünf einnimmt.

Die Mittelbadener waren nur zu siebt angetreten, womit IM Amadeus Eisenbeiser (Brett 2) kampflos gewann. IM Alex Krstulovic (Brett 3) zwang in einer sehr routiniert angelegten Partie mit vielen feinen Nadelstichen seinen Gegner zur Aufgabe. Die Begegnungen von IM Henryk Dobosz am Spitzenbrett und Bernhard Greis (Brett 7) endeten relativ früh unentschieden, was einen 3:1-Zwischenstand ergab.

Dann aber verlor FM Istvan Mede (Brett 5) in haushoher Gewinnstellung -allerdings in Zeitnot - nach einem groben Fehler die Partie.

In den drei danach noch laufenden Partien mussten die Buchener alles geben, um den Gesamtsieg sicherzustellen: Nach annähernd sechs Stunden Spielzeit hatten FM Arndt Miltner (Brett 6) sowie Karlheinz Eisenbeiser (Brett 8) remisiert: FM Miltner aus besserer Stellung mit einem nicht zu verwertenden Mehrbauern und Eisenbeiser - er hatte zwischenzeitlich das gegnerische Remisangebot abgelehnt - aus materiell schlechterer Position und unter mächtigem Druck stehend. Schließlich gewann FM Gerhard Junesch Brett 4) in gewohnt kämpferischer Weise,nachdem er minimale Vorteile herausgepresst und diese in beeindruckender Weise mit einem Mehrbauern gewinnbringend verwertete.

Am 6. November fährt der SC BG Buchen zur zweiten Mannschaft des Erstligisten SC Viernheim, der wegen des Europapokals um Verlegung gebeten hatte. eb