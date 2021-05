Ordentlicher Saisonstart

Für alle Sportler ist es zur Zeit schwierig, die eigene Leistung zu bewerten. Es werden zwar verschiedene Online-Wettkämpfe und Home-Challenges angeboten, das alles ist aber kein Ausgleich für fehlende Wettkämpfe.

Unter den zur Zeit gültigen Vorgaben haben die Landestrainer des Württembergischen Leichtathletikverbandes nun einen Wettkampf organisiert. Laut Vorgaben durften nur Athleten ab dem Landeskader aufwärts an den Start gehen. Diesen Status haben sich von der LG Hohenlohe-1. FC Igersheim Anna Hellinger im Speer sowie Lea Ehrenbrink und Luisa Wolfram im Hammer mit ihren Leistungen aus der Saison 2020 gesichert.

Aller Anfang ist schwer

Für alle drei Werfer war es schwer in den ersten Wettkampf seit langem richtig reinzufinden. Bei Anna Hellinger/U18 verlief das Einwerfen mit dem Speer noch wie geplant. Nach guten Trainingseinheiten in den Wochen vor dem Wettkampf hofften sie und Landestrainer Karsten Thumm auf gute Weiten im Wettkampf. Dies sollte sich aber nicht erfüllen. Der erste Versuch war ungültig. Dann stieg Anna Hellinger auf einen verkürzten Anlauf um, was auch nicht den erwünschten Erfolg brachte. Anna Hellinger sagte selbst: „Ich habe einfach zu viel gedacht.“ Am Ende standen immerhin 38,25 Meter als beste Wettkampfweite. Damit blieb sie zwar drei Meter unter der besten Leistung aus der Saison 2020, doch insgesamt kann man es doch noch als guten Einstieg in die Saison 2021 werten.

Bei den Hammerwerfen war die Situation ähnlich. Mit der Leistung von Lea Ehrenbrink (W15) war ihr Trainer und Vater Hendrik ehrenbrink am Ende des Wettkampfes zufrieden. Drei Würfen waren über 30 Meterweit, der beste landete nach 33,38 Meter. Das sind nur rund zwei Meter unter der eigenen Bestleistung. Auch dies ist ein guter Start in die neue Saison.

Nicht so rund lief es dagegen bei Luisa Wolfram (U18). Ihre bisherigen Würfe in diesem Jahr absolvierte sie größtenteils auf Feldwegen, was doch ein großer Unterschied zum Wurf aus einem Ring ist. Somit fehlte ihr die Sicherheit beim Drehen. Am Ende stand für sie nur ein gültiger Versuch (29,91 Meter). Mit dem nun wieder anstehenden Training in Igersheim wird die Sicherheit beim Drehen schnell zurückkommen. hl