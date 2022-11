Optimaler Start in der Bayernliga

VC 2010 Eltmann II – TSV Röttingen 1:3 (25:22,26:28,21:25,22:25)

Röttingen: H. Dollmann, L. Dollmann, Gabriel, Gohsrich, Mehring, Metzger, Ott, Schulz, Steinride, Wunderlich.

Gegen die Bundesliga-Reserve, die mit ehemaligen Erstligaspielern besetzt war, taten sich die Röttinger lange Zeit schwer. Viele Eigenfehler im ersten Satz verhinderten einen Start nach Maß gegen einen hohen Block der Heimmannschaft.

Den ersten Satz musste Röttingen - trotz einer Aufholjagd zum Satzende - abgeben. Ab Durchgang zwei kamen die Röttinger Bayernligavolleyballer besser ins Spiel.

Ganz entscheidend für den Ausgang der Partie war der zweite Satz, in dem man zunächst Satzbälle des Gegners abwehren konnte und diesen letztlich mit 28: 26 in der Verlängerung für sich entscheiden konnte. Danach gewann man auch noch die Sätze drei und vier.

Sieg gegen den Spitzenreiter

TSV Röttingen – TSV Neunkirchen am Brand 3:1 (25:19,25:17,24:26,25:20)

Röttingen: H.Dollmann, L. Dollmann, Gabriel, Gohsrich, Johne, Mehring, Metzger, Ott, Schulz, Steinride, Wunderlich.

Erneut spielt der TSV Röttingen sämtliche Heimspiele in der Saison 2022/2023 in Niederstetten, also in Baden-Württemberg, knapp jenseits der bayerischen Landesgrenze. Etwa 150 Zuschauer kamen zu der Partie gegen den Spitzenreiter in die Halle.

Es entwickelte sich das berühmte Spiel auf Augenhöhe. Zu Beginn des ersten Satz konnte sich keine Mannschaft mehr als zwei Punkte absetzen. Auf jede Führung folgte der prompte Ausgleich. Letztlich war es Paul Metzger, der zur Mitte des Satzes, mit druckvollen Sprungangaben und einigen daraus resultierenden Assen für die Röttinger Führung sorgte. Diese brachten die Mannen um Kapitän Hannes Dollmann bis zum Satzende ins Ziel (25:19).

Auch im zweiten Satz zeigten beide Seiten Spitzenvolleyball und sehenswerte Angriffskombinationen. Unterstützt von den Zuschauern hatten die Jungs aus dem Taubertal viele gelungene Aktionen, die vom Publikum lautstark bejubelt wurden. Aus einer stabilen Annahme um Libero Stefan Ott konnten die Zuspieler ihre Angreifer variabel einsetzen, so dass der Block aus Neunkirchen keine Orientierung hatte. Der Röttinger Mittelblock um Leon Wunderlich und Emil Steinriede, konnte in dieser Phase mit vielen gelungenen Aktionen und gegnerischen Blocks glänzen. Neunkirchen wurde gezwungen, über diagonal und außen hohe Pässe zu spielen und Röttingen setzte sich selbst im Einerblock häufig durch. So gewann die Heimmannschaft überzeugend den zweiten Satz mit 25:17.

Ähnliches Bild im dritten Satz, den die Neunkirchner nach einer starken Aufschlagsserie ihres Diagonalangreifers und eines stark abgewehrtem Matchball der Röttinger am Ende noch mit 26:24 verdient entscheiden konnten.

Aber Röttingen ließ sich nicht durch diesen Erfolg der Gäste aus dem Konzept bringen. Motiviert sämtliche Siegpunkte zu ergattern und den Tiebreak zu vermeiden, gingen die Röttinger in den vierten Satz. Dabei wurden die Punkte über die Diagonalposition satz- und spielentscheidend. Quintus Gohsrich und Lorenz Dollmann drückten dem Spiel in dieser Phase ihren Stempel. Letztlich war es der eingewechselte 17-jährige Nachwuchsspieler Jonas Mehring, der die Partie mit einem Ass zum 25:20 und damit dem Matchgewinn beenden durfte.

Zu den wertvollsten Spielern der Partie (MVP) wurden der Röttinger Annahme-/Außenspieler Paul Metzger und der Diagonalangreifer der Gäste, Michael Renner, gewählt und nach der Partie ausgezeichnet.

Am morgigen Samstag empfängt um 16 Uhr der TSV Röttingen in Niederstetten das Team aus Schwaig (Nürnberger Stadtteil). bd