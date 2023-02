Ohne Satzverlust den Titel geholt

Die Volleball-Bezirksmeisterschaft der Altersklasse U16 fand in Freudental statt. Die Mannschaft des TV Niederstetten hatte sich dafür nach acht deutlichen 2:0-Siegen für die Bezirksmeisterschaft qualifiziert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der ersten Begegnung gegen die TSG Backnang war das Spiel des TVN noch etwas wackelig und unsicher. Dennoch wurden viele wichtige Punkte gemacht, so dass der erste Satz mit 25:21 Punkten an Niederstetten ging. Im zweiten Satz geriet die junge Mannschaft aus Niederstetten in Rückstand. Sie ließ sich davon aber wenig beeindrucken und brachte mit einem deutlichen 25:16 Satz und Spiel sicher nach Hause.

Das Spiel gegen den bereits aus der Vorrunde bekannten Gegner Heilbronn war deutlich sicherer. In beiden Sätzen ließ die Mannschaft aus Niederstetten kaum Punkte für den Gegner zu. Der zweite Satz wurde dank einer Aufschlagserie schnell gewonnen. Damit ging auch dieses Spiel mit einem 2:0-Sieg an Niederstetten.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Volleyball TV Creglingen setzt sich im Mittelfeld fest Mehr erfahren Volleyball U12 qualifiziert sich für die „Württembergischen“ Mehr erfahren Volleyball Ein Schritt vor Meisterschaft Mehr erfahren

Zum Schluss des Tages stand das Finale gegen den VC Freudental an. Zu Beginn des Spiels war Freudental das stärkere Team. Leichte Abstimmungsprobleme in der Niederstettener Annahme sorgten für ein paar Punkte Vorsprung für das gegnerische Team. Im Laufe des Spiels fanden die TVN-Mädels langsam ins Spiel und gingen besser mit den Aufschlägen des Gegners um. Dank einer Aufschlagserie wurde ein kleiner Vorsprung herausgespielt. So gewann die U16 den ersten Satz mit 25:17 Punkten.

Der zweite Satz war von Beginn an hart umkämpft. Trotz vieler Aufschlagfehler bei Freudental konnte sich das Team aus Niederstetten nicht absetzen. Viele gute Abwehraktionen und starke Angriffe sorgten für eine durchweg spannende Begegnung, dessen Sieger am Ende hieß: TV Niederstetten. Damit tritt die U16-Mannschaft des TVN wohlverdient noch in diesem Monat bei den Württembergischen Meisterschaften an.

Zum Team gehören Hannah Mehring, Ida Dod, Stella Endres, Thea Lochner, Heidi Pflüger, Christina Schmidt, Nora Haag, Pauline Hobmaier, Nele Sprügel und Luna Horwarth.