Offense-Feuerwerk gezündet

Mit einem klaren 55:19-Erfolg im Gepäck traten die Schwäbisch Hall Unicorns ihre Heimreise vom Spiel bei den ifm Razorbacks Ravensburg an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit einer handfesten Überraschung warteten die Gastgeber der Partie auf: Sie eröffneten das Spiel mit einem Onside-Kick! Damit hatten auch die Haller nicht gerechnet und der Überrumplungsversuch der Razorbacks wurde mit Erfolg gekrönt. Der damit gewonnene Ballbesitz sollte aber nicht lange Bestand haben. Die Unicorns-Defense begann prompt damit, ihren Gegner zu dominieren, was sie auch bis kurz vor der Halbzeitpause beibehielt. Ergebnis: Die Ravensburger mussten sich in der ersten Hälfte insgesamt siebenmal per Befreiungskick vom Ball trennen.

Die Haller Offense kam ab der fünften Spielminute in Spiellaune. Drei starke Ballfänge von Julian Annerwall in Folge bereiteten die Haller 7:0-Führung vor, bei der die Unicorns ihrerseits mit einem Reverse-Spielzug über 19 Yards von Joshua Haas (PAT Tim Stadelmayr) überraschen konnten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das war der Auftakt zu einem Offense-Feuerwerk, dem die Ravensburger nichts entgegenzusetzen hatten. Noch im ersten Viertel belohnte sich Annerwall für die starke Vorbereitung des ersten Touchdowns mit einem 35-Yard-Pass von Rilley Hennessey zum 14:0 und kurz darauf brachte Hennessey den Ball zum 21:0 selbst in die Endzone (beide PAT Stadelmayr). Im zweiten Viertel trumpfte Tyler Rutenbeck groß auf. Drei Hennessey-Pässe über 20, 26 und 35 Yards verwandelte er zu Touchdowns (zwei PAT Stadelmayr).

Er sorgte damit nicht nur für die frühe 41:0-Vorentscheidung, Rutenbeck holte sich damit auch einen ganz besonderen Rekord: In der ewigen Statistik der SharkWater GFL belegt er mit nun 86 Scores den ersten Platz bei den Touchdown-Fängen.

Zweimal setzten die Razorbacks in einem vierten Versuch alles auf eine Karte, und beide Male hatten sie damit Erfolg. Noch vor der Halbzeit gelang es Finn Kearns, einen 56-Yards-Pass von Alexander Bjerre zum 7:41 (PAT Linus Diez) zu verwandeln. Hochmotiviert kamen die Ravensburger aus der Pause zurück, und nun war es Jaylen Zachery, der einen vierten Versuch in einen Touchdown verwandelte und damit das 13:41 herstellte.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Aus der Ruhe brachte das die Unicorns nicht. Runningback Lars Kozlowski, der am Sonntag über 100 Yards Raumgewinn sammeln konnte, lief über 16 Yards zum 48:13 (PAT Stadelmayr).

Die Bilder glichen sich im letzten Viertel: Ravensburg kam durch einen Lauf von Lennies McFerren auf 19:48 heran und die Unicorns antworteten diesmal mit einem 27-Yards-Pass von James Slack auf Moritz Böhringer (PAT Stadelmayr) zu 55:19-Endstand.