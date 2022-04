Odenwälder verlieren wichtigen Boden

Am zehnten und elften Spieltag der Schach-Oberliga Baden traten die regionalen Vereine Bad Mergentheim und Buchen jeweils auswärts beim SC Emmendingen und beim SC Brombach an, die beide noch abstiegsgefährdet sind und in dieser Doppelrunde bärenstark antraten. So boten die Emmendingen an den Spitzenbrettern sage und schreibe vier Großmeister auf, was in derbadischen Oberliga absoluter Rekord ist. Hierbei unterlag Buchen am Samstag mit 2,5:5,5 in Emmendingen und spielte am Sonntag in Brombach gegen ein Achterteam mit fünf Nationalitäten unentschieden, während die Kurstädter mit zwei Unentschieden diese Hürden übersprangen und nun mit 10:2-Mannschaftspunkten vor BG Buchen mit 9:3-Mannschaftspunkten die Tabelle anführen.

Am Spitzenbrett holte Buchens GM Mihajlo Stojanovic zwei sichere Unentschieden gegen den ungarischen GM Bence Korpa und den griechischen GM Ioannis Georgiadis. IM Miklos Galyas hatte es an Brett zwei in den zweimal Schwarzpartien sehr schwer und verlor gegen GM lorenzo Lodici (Italien), remisierte allerdings gegen den starken französische IM Nicolas Brunner ohne Probleme.

Buchens IM Amadeus Eisenbeiser teilte am Samstag mit GM Andrei Sokolov die Punkte – der Franzose war vor Jahren die Nummer vier der Weltrangliste und spielte die Kandidatenturniere um die Weltmeisterschaft. Am Sonntag hatte Eisenbeiser gegen den Brombacher Gregor Haag eine klare Gewinnstellung, versemmelte diesen Vorteil jedoch in der Zeitnotphase, spielte als Vorletzter noch höchst kreativ, bevor der Brombacher den ganzen Punkteinstreichen durfte.

FM Arndt Miltner kämpfte mit Schwarz tapfer gegen den litauischen GM Nortmunds Miezis, ehe er sich geschlagen gab, er remisierte am Sonntag sicher.

Einen starken Auftritt hatte am Samstag IM Zoltan Hajnal bei seinem Gewinn gegen FM Jörg Weidemann, über viele Jahre ein Spitzenspieler in der Bundesliga, dem am Sonntag eine Punkteteilung gegen den Schweizer Nationalspieler Heinz Wirthensohn folgte. Buchens Neuzugang FM Gerhard Junesch spielte originelle Partien. Einen gewissen Dauerdruck schüttelte er gegen das Nachwuchstalent Andreas Bauer aber doch nicht ab. Dafür trumpfte er am Sonntag gegen den Schweizer FM Matthias Rüfenacht groß auf und holte den einzigen, alles entscheidenden vollen Punkt zum wichtigen 4:4-Unentschieden der Odenwälder gegen Brombach.

FM Istvan Mede, der bisher einer der besten Buchener Punktesammler war, hatte am Samstag Pech, als er in einer tollen Angriffspartie gegen den Taktiker Gerhard Kiefer relativ schnell unter die Räder kam, obwohl in der äußerst komplizierten Partie schon chancenreiche Möglichkeiten für ihn vorhanden waren. Sehr souverän trat Bernhard Greis mit zwei ungefährdeten Punkteteilungen für Buchen auf – besonders herausragend ist dabei das Remis gegen das badische Urgestein FM Hajo Vatter, seines Zeichens amtierender Deutscher Seniorenmeister und jahrzehntelanger badischer Meisterspieler, der in dieser Zeit für etliche Spitzenvereine aktiv war. Die stärkeren Gegner merkten zeitweise auch, dass sie gegen Greis kein Risiko gehen durften, um nicht mit dem Feuer zu spielen und gar zu verlieren. Unter dem Strich waren die Buchener mit ihren Leistungen zufrieden und hatten gegen zwei in dieser Saison noch nie so stark angetretenen Teams mit meist nominell stärkeren Akteuren dagegengehalten. eb

