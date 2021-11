Obrigheim verteidigt die Spitze

Die Bundesliga-Gewichtheber des SV Obrigheim haben auch gegen den AC Mutterstadt mit dem höchsten Punkteergebnis des Wettkampftages gewonnen. Am Ende hieß es 851,9 zu 746,8 Punkten – und das Wichtigste: Endlich wieder vor Zuschauern.

Die Verantwortlichen haben ihr best mögliches gegeben und die Voraussetzungen waren geschaffen, allen das höchste Maß an Sicherheit zu bieten. Allerdings war die Begeisterung wegen der durch die 2-G-Regel auferlegte Maskenpflicht etwas gedämpft und hat einige offensichtlich davon abgehalten, in die Neckarhalle zu kommen. Sie nutzten vermutlich die Möglichkeit, den Wettkampf im Internet-Livestream zu verfolgen.

Sportlich gesehen ließ der Wettkampf kaum Wünsche offen. Die Gastgeber zeigten sich nach dem Auftaktsieg in Durlach bestens aufgelegt und dominierten die Begegnung eindeutig.

Bester Akteur des Abends war der spanische Gastheber Acoran Hernandez, der seinen bisher besten Wettkampf im Obrigheimer Dress absolvierte. Begeisternd auch der Auftritt der Olympia-Zweiten Emily Campbell, die nahezu an ihre Tokio-Leistungen anknüpfen konnte. Leider verhinderten zwei Fehlversuche im Reißen eine noch bessere Punkteausbeute. Der fehlerlos agierende Olympia-Starter Nico Müller machte deutlich, dass seine Formkurve nach der Olympia-Pause wieder vehement nach oben zeigt. Viel Beifall erhielt der glänzend aufgelegte Moritz Huber für sechs lupenreine Versuche verbunden mit neuen persönlichen Bestleistungen. Ähnliches gilt für Ruben Hofmann, der immer besser in Schwung kommt und seine Ansprüche auf einen Stammplatz dokumentierte.

Matthäus Hofmann hatte einen guten Auftakt im Reißen, musste dann aber im Stoßen wegen muskulärer Probleme durch Celina Schönsiegel ersetzt werden, die wiederum ihren Einsatz mit einer neuen persönlichen Bestleistung im Stoßen rechtfertigte.

Hier die einzelnen Ergebnisse der Obrigheimer Heberinnen und Heber im Überblick:

Emily Campbell: Reißen 113 kg / Stoßen 155 kg / 155,0 Punkte.

Ruben Hofmann: Reißen 133 kg / Stoßen 167 kg / 121,0 Punkte.

Moritz Huber: Reißen 125 kg / Stoßen 158 kg / 138,0 Punkte.

Matthäus Hofmann: Reißen 155 kg / Stoßen ** kg / 58,0 Punkte

Acoran Hernandez: Reißen 135 kg / Stoßen 165 kg / 170,0 Punkte

Nico Müller: Reißen 138 kg / Stoßen 176 kg / 145,4 Punkte

Celina Schönsiegel: Reißen ** kg / Stoßen 88 kg / 64,5 Punkte.