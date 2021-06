Nur Vorhand geschlagen

Im zweiten Heimspiel trat das Regionalliga-Team des TA TSV Weikersheim Herren 65 mit der gleichen Besetzung an. Die Gäste vom ETV Nürtingen 1 waren den Weikersheimern bestens bekannt, war man doch mit ihnen vor zwei Jahren in die erste Liga aufgestiegen. Gespickt mit raffinierten kroatischen Spielern können die Nürtinger jedem Gegner gefährlich werden.

Rolf Deutsch sagte vor dem Spiel, die hohen Temperaturen seien genau sein Wetter. Das klare Ergebnis 6:0/6:0 unterstrichen diese Einschätzung. In kongenialem Gleichschritt gewannen Uwe Heinrich und Herold Spang ihre Einzel ungefährdet mit jeweils 6:3/6:1. Hans-Jürgen Kullmann ließ sich von seinem Gegner, einem „kroatischen Haudegen“ von Jahrgang 1945 immer wieder provozieren und musste bei seinem 6:3/6:4 Sieg mehr kämpfen als ihm lieb war. Ivo Roubal, der mit der Hitze nicht so gut zurecht kam, gewann den ersten Satz nach hartem Kampf mit 7:6 und hatte Glück, dass sein Gegner vom Jahrgang 1949 noch mehr Probleme hatte und aufgab. Norbert Wonneberger, der noch immer seine Form sucht, staunte nicht schlecht, als sein Gegner nur Vorhand spielte. Der wechselte also ständig je nach Bedarf den Schläger von der rechten in die linke Hand und umgekehrt. Nach schlechtem Start gelang doch noch ein glücklicher 4:6/6:2/10:4-Sieg.

Damit war nach den Einzeln schon alles entschieden. In den Doppeln blitzte dann allerdings das Können vor allem der älteren Gegner noch einmal auf und sie gestalteten das Ergebnis etwas freundlicher. Spang/Roubal begannen gewohnt souverän den ersten Satz, waren am Ende aber zweiter Sieger: 6:1/3:6/8:10. Harald Renk und Edgar Kern kamen erst im zweiten Satz in Fahrt und verloren 0:6/5:7. Nur das neu zusammen gestellte Doppel Heinrich/Wonneberger gewann mit 6:2/6:4. Das Endresultat lautete also 7:2.