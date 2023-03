Nur drei Punkte für den TVN

Das Ziel der ersten Volleyball-Frauenmannschaft des TV Niederstetten war klar: Am Heimspieltag wollte man sechs Punkte holen, um den zweiten Tabellenplatz zu festigen. Doch drei Stunden vor Spielbeginn gab es eine schlechte Nachricht. Beide Zuspielerinnen fallen krankheitsbedingt aus. Da mussten dann schnell die Zuspielerinnen aus der dritten Mannschaft aktiviert werden.

Ggegen den ASV Botnang fand man anfangs nur schwer ins Spiel, was an der ungewohnten Mannschaftsaufstellung und den vielen Eigenfehlern im Angriff lag. Doch es dauerte nicht lange, bis der eigene Block sich auf den Gegner eingestellt hatte. So wurde der Satz mit 25:21 gewonnen. Auch im zweiten Satz mussten der TVN, obwohl eigentlich klar die angriffsstärkere Mannschaft, um jeden Punkt hart kämpfen, bis das 25:22 unter Dach und Fach war. Auch der dritte Satz war hartumkämpft, ging dann aber wieder an den TV Niederstetten ( 25:21). Damit waren das Match mit 3:0 gewonnen und drei Punkte auf dem Konto.

Im zweiten Spiel gegen die SG Stromberg wollte den TVN-Volleyballerinnen einfach nichts gelingen. Angriffe und Aufschläge landeten im Aus, und auch der eigene Block bekam den Angriff der Gegner nicht unter Kontrolle. So verlor man den ersten Satz mit 20:25 Punkten. Auch danach leistete man sich eine Reihe von Fehlaufschlägen. Und so gingen der zweite Satz mit 23:25 und schließlich auch der dritte Satz mit 16:25 Punkten verloren. Die drei Punkte landeten also nicht auf dem Konto des TV Niederstetten, sondern auf dem des Gegners aus Stromberg.

Für den TVN standen auf dem Feld: Brenner, E. Dod, I. Dod, Gehringer, Henn, Hermann, H. Mehring, S. Mehring, Omonkowska, Schneider, Schröder. vh