Noch viel Potenzial nach oben

Die Rundenwettkämpfe 2022/23 in der Regionsoberliga und der Regionsliga endeten mit großartigen Erfolgen für die Mannschaften des Schützenvereins Edelfingen.

Die 1. SV- Mannschaft sicherte sich in der Regionsoberliga mit 10:2 Punkten die Meisterschaft, punktgleich vor dem SV Jagstheim aufgrund der bessern Einzelpunkte (26:9/23:12), der höheren Gesamtringzahl (13202/13106) und des damit auch höheren Durchschnitts (1886,00/1872,29). Damit nimmt man auch an der Relegation für die beiden Aufstiegsplätze zur Landesliga teil, für die sich die Meister der vier Regionsoberligen qualifiziert haben. Am Start für dieses Team waren Sina Spitznagel, Jana Spitznagel, Mareike Freund, Kathrin Ulshöfer, Jonas Ulshöfer und Nele Niedermayer. Die zweite SV-Mannschaft schoss sich in der Regionsliga mit 8:6 Punkten punktgleich mit dem SV Beimbach, aber der besseren Einzelpunkte (20:15/19:16), als Aufsteiger auf Anhieb auf den dritten Platz der Liga. Zur Mannschaft gehörten Nele Niedermayer, Mirjam Ulshöfer, Jonas Wisbeck, Jonas Müller, David Konrad, Madaleine Freund und Josef Niedermayer.

Die Leistungen der beiden SV- Mannschaften sind umso höher zu bewerten, da beide Teams ausschließlich aus Eigengewächsen bestehen und mit 22 Jahren (SV I) und 20 Jahren (SV II) mit Abstand die jeweils jüngsten Mannschaften in den beiden Ligen stellten.

Der Durchmarsch der ersten Edelfinger Mannschaft begann schon beim ersten Wettkampf, als man den SV Oberkessach mit 5:0 Punkten nach Hause schickte. Danach hatten neben den beiden Mitfavoriten Schwäbisch Hall 1(3:2) und Bölgental 1 (5:0) auch die SGi Unterdeufstetten 1 (4:1) und der SV Gründelhardt 1 (4:1) mehr oder weniger deutlich das Nachsehen.

So ging es mit breiter Brust zum letzten Wettkampftag nach Oberkessach, wo die SAbt. Niederstetten 1 und der SV Jagstheim die Gegner waren. Für die wichtigen drei Punkte zum knappen 3:2 Erfolg über Niederstetten sorgten Sina Spitznagel (384:382), Kathrin Ulshöfer (385:374) und Jana Spitznagel (375:368). Mareike Freund (370:377), die unter ihren Möglichkeiten blieb und Jonas Ulshöfer (359:361), dem man nun seine doch sehr lange Wettkampfpause anmerkte, mussten die Punkte abgeben.

Dass man am Ende nicht mit einer blütenreinen Weste die Wettkampfrunde abschließen konnte, dafür sorgte der spätere Tabellenzweite SV Jagstheim. Die nun wieder stark schießende Mareike Freund (386:379) und Jana Spitznagel (379:368) hatten wohl für eine gute Ausgangsposition gesorgt, doch die beiden sonstigen Sieggaranten Sina Spitznagel (383:387) und Kathrin Ulshöfer (379:383) mussten ebenso die Punkte abgeben wie Jonas Ulshöfer (367:369). Das schmälert aber keineswegs die tolle Leistung der jungen Edelfinger Mannschaft, die, wenn man den Worten von Erfolgstrainer Frieder Bauer Glauben schenken will, reelle Chancen besitzt die Relegation zur Landesliga erfolgreich zu bestreiten.

Im Sog der ersten Mannschaft schoss sich auch die zweiten Mannschaft als Aufsteiger respektlos vor großen Namen durch die ersten Wettkämpfe der Regionsliga. Mit jeweils 3:2 war man gegen den SV Oberfischach, den SV Großaltdorf-Vellberg und die SGi Waldenburg erfolgreich, den SV Dörrmenz-Ruppertshofen fertige man mit 5:0 ab. Die in den beiden letzten Wettkämpfen durch Krankheit arg geschwächte zweite Mannschaft, konnte dann nicht mehr an die bis dato gebrachten Leistungen anknüpfen. Gegen Beimbach I und Ailringen II verlor man jeweils etwas unglücklich mit 2:3.

Der dritte Platz des Aufsteigers darf dennoch als großer Erfolg gewertet werden. Mirjam Ulshöfer (385) und Jonas Wisbeck (374) erzielten im Verlauf der Runde neue persönliche Bestleistungen. Dass man teils durch nicht vorhersehbare äußere Einflüsse den möglichen Aufstieg verpasste ist kein Beinbruch für die Edelfinger „Zweite“.

Trainer Frieder Bauer sieht das Potenzial in der Mannschaft (Altersdurchschnitt unter 20 Jahre) um ihre Top-Schützin Nele Niedermayer, die auch schon in der „Ersten“ zum Einsatz gekommen war, um in der kommenden Runde erneut ein gute Rolle zu spielen.

Beide Mannschaften unterstreichen einmal mehr die hervorragende und fruchtbare Nachwuchsarbeit beim Schützenverein Edelfingen.