Noch mehr Durchschlagskraft garantiert

Quarterback Reilly Hennessey und Runningback Mike Alfieri stehen schon seit letztem Jahr als Neuzugänge in der Offense der Schwäbisch Hall Unicorns fest. Nun wird der Kader in der Line durch Jens Amann und Charbel Maalouf sowie im Backfield durch Cristian Santos Insua weiter ausgebaut.

Jens Amann ist mit 1,90 Metern und 120 Kilogramm das, was man im Football klassischerweise als „Big Boy“ bezeichnet. Und so ist es auch kein Wunder, dass der 31-Jährige auf dem Feld in der Offense-Line zuhause ist. Dort spielte er auch bis 2017 bei den Badener Greifs, bevor er zu den Pforzheim Wilddogs in die Regionalliga wechselte. 2022 tritt er für die Unicorns in der Shark-Water GFL an. „Das ist eine große Ehre für mich und es macht mich stolz, dass ich ein Teil eines der besten Football-Programme in Europa sein darf“, sagt Amann. „Mein Ziel ist es, zusammen mit dem Team jeden Tag ein kleines Stück besser zu werden.“

Körperlich legt Charbel Maalouf gegenüber Amann noch eine kleine Schippe drauf. Seine 1,95 Meter und 128 Kilogramm setzte der 27-jährige Offensive-Tackle in den letzten zwei Jahren für die Nürnberg Rams in der Regionalliga ein. Zuvor war er im Team der Burners an der Brunel University in London aktiv. Mit den Unicorns will er neben der Verteidigung des CEFL-Titels auch den German-Bowl-Pokal „dorthin zurückbringen, wo er hin gehört: nach Schwäbisch Hall“, so Maalouf.

Der 22-jährige Runningback Cristian Santos Insua hat eine schnelle Reise durch die Landschaft der deutschen Football-Ligen hinter sich. Als Jugendlicher fand er 2017 den Weg zu den Mannheim Bandits, mit deren Aktiven-Team er 2019 auch in der Landesliga antrat. Es folgte der Wechsel zu den Weinheim Longhorns in die Regionalliga und in der vergangenen Saison lief er bereits in der SharkWater GFL für die Frankfurt Universe auf.

Zum nun anstehenden Wechsel nach Hall sagt Santos Insua: „Ich will mich weiter verbessern und ich denke, die Unicorns können mir dabei helfen. Außerdem will ich mich auf einem höheren Level messen und dafür ist Schwäbisch Hall der richtige Ort.“