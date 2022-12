Niederlagen für Marbach

Am zweiten Wettkampftag ging die Reise für die Schützen aus Marbach nach Eberbach. Hier standen die Wettkämpfe drei und vier der laufenden Oberligasaison an. Die Gegner waren am Vormittag der KKS Ispringen sowie am Nachmittag der SV Walldorf.

Der Wettkampf gegen den KKS Ispringen endete relativ eindeutig mit einem 4:1 für Ispringen. Die Bestleistung für den TSV erzielte in diesem Wettkampf Daniela Hefner mit 386 Ringen. Die Ergebnisse im Detail: Sarah Würz (KKS Ispringen) 387 Ringen gegen Katharina Beuchert (TSV Marbach) 381 Ringe; Yvonne Greulich 389 gegen Daniela Hefner 386; Kai Wagner 380 gegen Lara Baumbusch 384; Annika Jost 379 gegen Benedikt Schulz 373; Fabian Pahl 384 gegen Fabian Göll 372. Den einzigen Einzelpunktgewinn sicherte sich Lara Baumbusch.

Der zweite Wettkampf an diesem Tag ging gegen den Meisterschaftsfavoriten SV Walldorf. Hier fiel das Endergebnis etwas knapper aus, aber letztendlich stand doch eine 2:3-Niederlage für den TSV Marbach. Bei diesem Wettkampf schoss Lara Baumbusch das Bestergebnis für den TSV Marbach mit 386 Ringen. Die Ergebnisse im Detail: Katharina Beuchert 385 Ringe gegen Lara Engler (SV Walldorf) 391 Ringe; Daniela Hefner 383 gegen Cora-Heidi Vonthron 393; Lara Baumbusch 386 gegen Jonas Sigmund 385; Igro Devlikamov 383 gegen Dinah Sass 381; Amelie-Viviane Fleckenstein 375 gegen Nina Lapszies 381. Die beiden Einzelpunkte holten Igor Devlikamov und Lara Baumbusch.

Sportleiter und Trainer Helmut Schillinger war trotz dieser zwei Niederlagen nicht ganz unzufrieden, da der TSV Marbach zumindest drei Einzelpunkte mit nach Hause nehmen konnte, die im Kampf um den Klassenerhalt noch wichtig werden können. Momentan belegt der TSV immer noch einen Platz im Mittelfeld der Tabelle.

Weiter geht es dann am 18. Dezember mit dem dritten Wettkampftag, an dem der TSV Marbach zu Gast in Reihen ist. hes