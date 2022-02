Niederlage nur für die Statistik

Bologna – Crailsheim 79:70 (25:2, 17:19, 20:13, 17:14)

Crailsheim: Shorts II (15), Lewis (10), Stuckey, Gudmundsson (2), Lasisi (7), Harris (6), Bleck (8), Kindzeka, D. Kovacevic (4), Radosavljevic (14), Aririguzoh (4).

Die Merlins Crailsheim haben das letzte Spiel in der zweiten Gruppenphase des Fiba-Cups bei Reggio Emilia mit 70:79 verloren. Für das Viertelfinale waren die Merlins schon qualifiziert. Dieses Spiel am Freitag hatte also nur noch statistischen Wert. In einer ausgeglichenen Begegnung setzte sich zunächst kein Team ab. Zum Anfang des letzten Viertels kamen die Hausherren in einen Lauf, den die Merlins nicht mehr aufholen konnten. Die Crailsheimer treffen im Viertelfinale auf Leiden (9. März daheim, 16. März auswärts).

