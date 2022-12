TSV Buchen – USC Freiburg II 63:73 n. V.

Buchen: L. Linsler, Hartmann, Heizmann, N. Linsler, M. Linsler, Lemp, Saur, Oberhauser, Hemberger, D. Linsler, Haas.

Das Heimspiel der Oberliga-Basketballer des TSV Buchen gegen den USC Freiburg II war am Ende für die Gastgeber nicht von Erfolg gekrönt. Nach einem spannenden Spiel gab es eine Niederlage nach Verlängerung.

Beide Teams starteten gut ins Spiel. Nach dem ersten Viertel führten die Gastgeber hauchdünn mit 19:18.

Im zweiten Viertel gerieten die Grün-Weißen dann relativ schnell Foul-Probleme. Freiburg nutzte diese Chance und ging schließlich mit acht Punkten Vorsprung in die Halbzeitpause (27:35).

Im dritten Viertel wendete sich dann das Blatt. Das Buchener Team schaffte es immer wieder, Topscorer Dustin Hartmann gekonnt in Szene zu setzen. Der erzielte dann auch wichtige Punkte für seine Mannschaft erzielt. Die Freiburger konnten in dieser Phase die Buchener unter dem Korb nicht stoppen und so ging das Heimteam mit einer 45:40-Führung ins letzte Viertel. Hier ging das Kopf-an-Kopf-Rennen beider Teams weiter. Zwar schaffte es Buchen in den letzten Minuten wieder, mit fünf Punkten in Führung zu gehen, doch konnte man diesen Vorsprung nicht halten. Mit nur noch 23 Sekunden auf der Uhr glichen die Freiburger mit zwei Dreier-Würfen aus und erzwangen so die Verlängerung. Hier behielten die Nerven unter dem Korb die Nerven und entschieden das Spiel schlussendlich für sich. Für das Buchener Team der beiden Coaches Christian Saur und Jens Oberhauser war diese Niederlage zwar etwas enttäuschend, doch sie ist noch lange kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken.

Bereits am kommenden Samstag steht beim USC Heidelberg ein wichtiges Auswärtsspiel an. ag