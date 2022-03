Niederlage gerade noch erfolgreich abgewendet

TSV Röttingen – BSV Bayreuth 3:2

Sätze: 18:25, 22:25, 25:16, 25:19, 15:12. Für Röttingen spielten: Simeon Baumann, Hannes Dollmann, Lorenz Dollmann, Elrond Gabriel, Quintus Gohsrich, Michael Kreusser, Jonas Mehring, Paul Metzger, Jannik Rein, Nico Schulz, Leon Wunderlich.

Nach der verdienten Auswärtsniederlage gegen Spitzenreiter Mömlingen traten die Röttinger Bayerliga-Volleyballer ersatzgeschwächt gegen die routinierten Männer aus der Wagner-Stadt an. Der BSV Bayreuth schlägt sich bisher achtbar im Mittelfeld der Tabelle. Im Team sind noch zahlreiche Stützen des ehemaligen Regionalliga-Kaders und zwei tschechische Gastspieler, die ebenfalls für Stabilität im Mannschaftsgefüge sorgen.

Röttingen musste durch Erkrankung und Urlaubsabwesenheiten gleich drei Stammspieler ersetzen. Als Libero lief daher erstmals Simeon Baumann in der Startelf auf. Gleichzeitig rückte Jannik Rein in das Team und agierte als Zuspieler. Mit Michael Kreusser und Jugendspieler Jonas Mehring komplettierten die Röttinger ihre personellen Ausfälle.

Im ersten Satz kamen die Röttinger vor etwas mehr als 100 Zuschauern nicht ins Spiel. Individuelle Fehler und eine erschreckend mäßige Aufschlagquote sorgten für einen schnellen Satzgewinn der Gäste.

Auch im zweiten Satz gelang es Röttingen erst spät im Satz, mehr Stabilität und Variabilität in das eigene Spiel zu bekommen. Auswechslungen und taktische Manöver von Headcoach Ossi Gehringer sorgten noch nicht für eine ergebnisrelevante Veränderung. Nicht unverdient ging auch Durchgang zwei mit 22:25 an die Gäste – und die Fans hielten ein Comeback des eigenen Teams in der Partie nicht mehr für möglich.

Initialzündung

Röttingen wechselte im dritten Satz erneut, änderte abermals die Taktik und kehrte zum 4:2-Läufersystem zurück. Mit Jannik Rein schickte man einen zweiten Zuspieler aufs Feld, der sofort eine solide Leistung abrief und mit zahlreichen Aufschlägen punktete. Diese Initialzündung benötigten seine Mitspieler offensichtlich. Wie ausgewechselt präsentierte sich der TSV in der Folgezeit. Paul Metzger, Nico Schulz und Lorenz Dollmann sorgten mit Sprungaufschlägen für eine unpräzise Annahme des Gegners, wodurch die Röttinger Herren eine klare Führung und schließlich den Satzgewinn erzielten.

Auch Satz vier war eine klare Sache der nun Form stabilen Heimmannschaft. Libero Baumann sorgte mit präziser Annahme für schnelle Zuspielmöglichkeiten, die von den Angreifern nun verwertet wurden. Auch im Block-Abwehr-Bereich hatten die Röttinger nun Zugriff. Nach dem 2:2-Satzausgleich musste der Tiebreak entscheiden. Nach einer 5:1-Führung verteidigten die Röttinger den Vorsprung von drei Punkten bis zum Ende.

Mit einer zunächst mäßigen Leistung, aber einem Comeback zur Spielmitte wendeten die Bayernliga-Männer eine drohende Niederlage über die Tiebreak-Verlängerung gerade noch ab und feierten ihren zehnten Saisonsieg. pm