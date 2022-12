Nichts zu melden

Im letzten Auswärtsspiel vor der Weihnachtspause ging es für die Oberliga-Basketballer des TSV Buchen zum ungeschlagenen Tabellenführer SG Heidelberg Kirchheim. Und der zeigte von der ersten Minute an sein volles Können.

Die „Grün-Weißen“ schafften es zunächst durch Würfe von außen, gut dagegen zu halten, doch die hohe Intensität des Spiels und die gute Trefferquote der Kirchheimer führten bereits im ersten Viertel zu einem deutlichen Rückstand (11:28). Im zweiten Viertel setzte sich das genauso fort. In der Offense gelang es Buchen nicht, wichtige Punkte zu erzielen, wodurch sich der Rückstand immer weiter vergrößerte. 74:31 stand es nach dem dritten Viertel.

Saur trifft schnell

Der letzte Abschnitt startete gut für die Buchener: Spielertrainer Christian Saur punktete mit drei schnellen Würfen. So fasste Buchen Fuß, spielte auf Augenhöhe mit dem Tabellenführer und verlor das letzte Viertel mit nur zwei Punkten Unterschied.

Die Niederlage gegen Kirchheim fällt mit 49:94 zwar hoch aus, ist aber für das Team rund um die Coaches Christian Saur und Jens Oberhauser kein Grund den Kopf in den Sand zu stecken. Denn bisher hat sich Buchen in der Oberliga gut geschlagen: Mit dem achten Platz liegt das Team zur Hälfte der Saison 2022/23 im Mittelfeld und das, obwohl die Mannschaft schon einige verletzungsbedingte Ausfälle zu beklagen hatte. Die Weihnachtspause will die Mannschaft nutzen, um sich intensiv auf die nächsten Spiele ab Mitte Januar vorzubereiten. agö