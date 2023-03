Neuzugänge aus Großbritannien

Der amtierende Deutsche Meister im American Football, die Schwäbisch Hall Unicorns, haben einige Neuzugänge verpflichtet – und alle kommen aus Großbritannien.

Mit Jonell Pelie stößt ein Linebacker mit internationaler Erfahrung zu den Footballern, der auch auf mehrere Stationen in Deutschland zurückblicken kann. Der heute 27-jährige Verteidiger hat bereits 2012 in der Jugend des Traditionsvereins London Blitz mit dem Footballspielen begonnen, spielte für den Verein in der höchsten britischen Liga und wurde 2016 in das britische Nationalteam berufen. Daraufhin betrat Pelie 2017 aus sportlicher Sicht erstmalig das europäische Festland und spielte bis 2021 für die Allgäu Comets in der GFL.

Nachdem er letztes Jahr in der ELF für die Cologne Centurions aufgelaufen war, ist das Ziel des 1,76 Meter großen Defensivspielers, das er mit dem Wechsel nach Hall erreichen will, für diese Saison klar: „Ich will ein besserer Spieler werden und mit meinem Team mindestens die Playoffs erreichen. Die Unicorns bieten dazu eine tolle Organisation mit guten Strukturen für Spieler in Europa“, so der britische Nationalspieler.

Für die Offensive wurde der 24-jährige Stephen McCluskey verpflichtet. Der Schotte wechselt nach seiner Zeit am College aus Oklahoma zu den Einhörnern. Mit ihm kommt ein Spieler nach Hall, der auch eine Verbindung zur Bristol Pride Academy (England) hat, mit der die Unicorns zukünftig verstärkt zusammenarbeiten.

Stephen McCluskey begann seine Footballkarriere im Alter von 17 Jahren in der Bristol Pride Academy, deren Farben er vier Spielzeiten trug, bevor es ihn zu seinem Studium in die USA zog. Dort durfte er für die Northwestern Oklahoma State University in der Great American Conference (GAC) auflaufen. Der 1,87 Meter große Tight End zu seinem Wechsel nach Schwäbisch Hall: „Ich Will mit einigen der besten Talenten Europas zusammenspielen.“

Der Offensivspieler machte bereits auf den britischen Inseln als Quarterback und Receiver in mehreren Jugendteams auf sich aufmerksam, sodass er ab 2016 für die U19 der Nationalmannschaft Großbritanniens auflief. Auch in der GAC konnte er anschließend überzeugen, was ihm eine Ehrung („Honorable Mention Team“) durch die Liga in der Saison 2022 einbrachte. Für ihn ist deshalb klar, dass er „für die Unicorns, die eine der besten Mannschaften in Deutschland darstellen, an diese Leistungen anknüpfen möchte“, so der britische Nationalspieler.

Mit Christian Sinnige verpflichten die Einhörner einen 25-jährigen Offensive Lineman. Der 1,90 Meter große Brite begann seine Karriere im Alter von 16 Jahren in der Bristol Pride Football Academy. shu