Am morgigen Samstag, 9. Oktober, ist es soweit: Die Schwäbisch Hall Unicorns treten in Frankfurt im Deutsche-Bank-Park im German Bowl XLII gegen die Dresden Monarchs an. Kickoff ist um 18 Uhr. Die Haller, für die es das 600. Spiel in der Vereinsgeschichte sein wird und die den Titel bereits vier Mal gewinnen konnten, stehen zum neunten Mal in einem deutschen Finale. Für die Dresdner ist es

...