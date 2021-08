Neuman lobt und tadelt

Es war ein lang ersehntes und gegen die Allgäu Comets erwartetes, spannendes Footballspiel, das die fast 1200 Zuschauer im Haller „Optima Sportpark“ am Samstag sehen durften. Am Ende setzten sich die favorisierten Schwäbisch Hall Unicorns mit 33:21 durch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Allgäu Comets zeigten sich mindestens in der ersten Hälfte mit ihren Gastgebern ebenbürtig und setzten mit einer äußerst starken Defense-Line der Offense der Schwäbisch Hall Unicorns mächtig zu. Halls Quarterback Alexander Haupert stand bei Pässen permanent unter Druck und musste mehrfach selbst die Flucht nach vorne antreten.

Für die Haller Defense galt es insbesondere den Gäste-Runningback Glenn Toonga unter Kontrolle zu bringen. Über das gesamte Spiel betrachtet gelang ihr das auch, phasenweise war es aber gerade Toonga, der für die flüssigen Angriffszüge der Comets verantwortlich war. Das Highlight setzte er schon im ersten Viertel, als er mit seinem Touchdownlauf zum 3:7 über 68 Yards die Haller Verteidiger düpierte. Zuvor hatte Tim Stadelmayr die Unicorns mit einem 29-Yard-Fieldgoal mit 3:0 in Führung gebracht.

Ungewohnte Patzer

Den Unicorns unterliefen am Samstag auch echte Patzer. So zum Beispiel ein viel zu hoher Snap in aussichtsreicher Feldposition, der den Unicorns einen zweiten Versuch mit 34 Yard zu gehen bescherte. Doch die Haller zeigten in genau solchen Drucksituationen auch ihre Klasse. In diesem Fall war es ein 36-Yard-Pass von Haupert auf Yannick Mayr, der kurz vor Ende des ersten Viertels das 10:7 herstellte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ihre stärkste Phase hatten die Unicorns im dritten Viertel, das sich fast ausschließlich in der Allgäuer Hälfte abspielte. Zunächst bauten sie die Führung mit einem 39-Yard-Pass von Haupert auf Mayer (PAT Stadelmayr) auf 27:7 aus. Das war die Vorentscheidung, auch wenn die Comets noch vor dem letzten Seitenwechsel mit einem 62-Yard-Pass von Jacob Schimenz auf Marcel Schade auf 27:14 verkürzten.

„Es war das erste Spiel in diesem Jahr im Optima Sportpark, in dem wir echte Spielatmosphäre erleben durften. Danke an unsere Fans dafür! Es hat Spaß gemacht“, sagte Jordan Neuman nach dem Spiel. Unzufrieden war er damit, wie viele Strafyards sein Team einstecken musste: „Das war deutlich zu viel und sollte uns so nicht mehr passieren.“ axe