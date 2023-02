Neuer Modus im Pokal

Ab der Saison 2023/24 wird der deutsche Basketball-Pokal nach einem neuen Modus ausgespielt. Nach 14 Jahren Pause nehmen nun auch wieder sechs Zweitligisten am BBL-Pokal teil. Diese Vereinbarung beläuft sich auf einen Zeitraum von zunächst fünf Jahren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der neue Modus

Ab der Saison 2023/24 gibt es im Pokal-Wettbewerb eine vorgeschaltete Runde, an der auch sechs Clubs aus der 2. Basketball Bundesliga (ProA) teilnehmen. Die acht Teams aus der easyCredit BBL, die in der Vorsaison in der Abschlusstabelle die Plätze eins bis acht belegten, nehmen an dieser Runde nicht teil.

Für diese erste Runde werden zwei Lostöpfe gebildet, wobei in die erste Gruppe die acht Erstligaklubs kommen, die in der Abschlusstabelle der Vorsaison die Plätze 9 bis 16 belegten. In die zweite Gruppe kommen die BBL-Teams von den beiden letzten Plätzen sowie die sechs ProA-Teams, die in der Vorsaison auf den Plätzen eins bis sechs landeten. Es wird jedem Team der ersten Gruppe ein Gegner aus der zweiten Gruppe zugelost, wobei das Heimrecht jeweils bei den Teams der zweiten Gruppe liegt.

Mehr zum Thema Basketball Zwei Heimspiele und ein Neuer Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Basketball Umzug wegen Bombenfundes Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Basketball Baskets: Weiter gegen Hamburg Mehr erfahren

Die Sieger dieser acht Partien ziehen ins Achtelfinale ein und treffen dort auf die acht BBL-Teams, die in der Vorsaison die Plätze eins bis acht belegten. Hierbei wird wie gehabt dann wieder frei gelost, wie anschließend auch im Viertel- und Halbfinale.

„Die Ligen rücken zusammen“

„Wir sind davon überzeugt, dass der beschlossene Modus den Pokalwettbewerb weiter aufwerten wird“, sagt Dr. Stefan Holz, Geschäftsführer der easyCredit-BBL. „Auch rücken beide Ligen so in den nächsten Jahren weiter zusammen“.

„Wir freuen uns, über die Teilnahme der ProA-Ligisten am BBL-Pokalwettbewerb und über hoffentlich spannende Spiele“, sagt Christian Krings, Geschäftsführer der 2. Basketball Bundesliga. bbl