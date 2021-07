Neue persönliche Bestzeiten für Lehr, Siegl, Brand und Markert

Die DJK Aschaffenburg hatte einen Wettkampf mit weit über 400 Teilnehmern ausgerichtet. Verteilt auf zwei Wettkampftage, war eigentlich für alle etwas dabei. Die hohen Teilnehmerzahlen in vielen Altersklassen und Disziplinen bedeuteten auch, dass einige Altersklassen für Starts zusammengelegt wurden. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurden in einigen Disziplinen Unterfränkische Meisterschaften ausgetragen.

Von der LG Hohenlohe/1. FC Igersheim nutzten Läuferinnen die Möglichkeit, sich mit der Konkurrenz aus nah und fern beim „2. Coronasportfest“ der DJK Aschaffenburg zu messen. Annette Lehr (Altersklasse W50) hat über die 80 Meter Hürden ab diesem Jahr neue Hürdenabstände. Mit der erforderlichen Technikumstellung auf den 3-er Rhythmus kam sie bis zur siebten Hürde gut zurecht. Bei der achten Hürde musste sie dann etwas „improvisieren“, was natürlich etwas Zeit kostete. Die 16,8 Sekunden, die im Ziel für sie gestoppt wurden, waren insgesamt aber in Ordnung.

Über 100 Meter kam Annette Lehr mit 15,03 Sekunden nahe an ihre persönliche Bestzeit von Neckarsulm heran. Abschließend standen für sie noch die 300 Meter Hürden auf dem Programm. Diesen Wettkampf beendete sie in 59,22 Sekunden, was für sie eine neue persönliche Bestleistung bedeutet.

Nele-Maxima Siegl (W15) schaffte es über die 100 Meter endlich. die ersehnte „13“ vorne stehen zu haben. Sie schaffte in Aschaffenburg 13,90 Sekunden.

Bei windigem und gewittrigem Wetter musste Melissa Hofmann bei den Aktiven über die 400 Meter Hürden zusammen mit der U20 an den Start. Bis zur siebten Hürde lief für sie alles nach Plan. Sowohl Hürde acht als auch Hürde neun wurden von ihr dann eher überstiegen als überlaufen, was natürlich reichlich Zeit kostete. Bei Hürde zehn war die Technik dann wieder besser aus und so rettete noch die Endzeit von 65,34 Sekunden ins Ziel.

Kadernorm geschafft

Bei Wettkämpfen in Regensburg standen Läufe über die Mittelstrecken im Mittelpunkt. Marie Brand (W14) wollte dabei die Kadernorm von 7:05 Minuten über die 2000-Meter-Strecke unterbieten. In einem gemischten Lauf lief sie die ersten 1000 Meter in 3:26 Minuten. Die zweite Rennhälfte verlief dann etwas langsamer, dennoch reichte es für Marie Brand zu einer neuen persönlichen Bestleistung von 7:00,09 Minuten. Das Rennen gewann Anne Rothe vom LAC Passau in 6:47,28 Minuten.

Über 3000 Meter trat für die LG Hohenlohe/1. FC Igersheim Lia-Luisa Markert an. Sie zeigte aufsteigende Form und beendete das Rennen ebenfalls in einer neuen persönlichen Bestzeit von 10:55,37 Minuten. Ihr Trainer ist sich sicher, dass die Renneinteilung noch Potential für bessere Zeiten bietet. Hier war Mia Jurenka vom VfL Sindelfingen in 9:31,61 Minuten die schnellste Läuferin der Klasse U20. hl