Namhafter Neuzugang

Die Hakro Merlins Crailsheim sind auf der Suche nach einem neuen Spielmacher fündig geworden. Point Guard TJ Shorts II (mit vollem Namen Timothy Neocartes Shorts II) wechselt von den Hamburg Towers nach Hohenlohe und wird in der Saison 2021/22 im Merlins-Jersey mit der Nummer 0 auflaufen.

„TJ ist neben Terrell Harris ein weiterer Spieler, der die Liga bereits kennt. Uns war es wichtig zwei Import-Spieler an Bord zu haben, die Erfahrungen in der BBL mitbringen. Er geht in seine dritte Saison in Europa und hat das Potenzial, sich nochmal weiterzuentwickeln. TJ hat den Willen den nächsten Step zu machen, was für uns eine enorm wichtige Eigenschaft ist. Außerdem spielt er immer mit einem riesigen Herz und Willen“, so Headcoach Sebastian Gleim.

Der nur 1,75 Meter große Spielmacher, geboren in Tustin/Kalifornien, kam 2019 nach Europa, wo er zunächst für BK Ventspils in Lettland spielte. In der vergangenen Saison war er bei den Hamburg Towers hinter Maik Kotsar der zweitbeste Scorer im Team (14,3 Punkte).

„Nach den Gesprächen mit dem Coach hatte ich das Gefühl, dass wir dieselben Ziele verfolgen, was meine Entscheidung leicht gemacht hat. Ich möchte dem Team helfen, in allen Wettbewerben so gut wie möglich abzuschneiden. Ich freue mich sehr auf mein zweites Jahr in der BBL“, sagt der neue Zauberer. fk

