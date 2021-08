Nachwuchsspieler auf dem Weg zum nächsten Level

Die Tennis-Anlage des TSV Markelsheim war wieder einmal fest in Kinderhand. Beim „Next Level – U10-Großfeldturnier und U9-Midcourtturnier der VR-Taleniade“ wetteiferten 23 Mädchen und Jungen um die Plätze. Die Veranstaltung war eine von über insgesamt zwölf der „Next Level“-Turnierserie der VR-Talentiade. Sie fand zum zweiten Mal auf den Markelsheimer Tennisplätzen statt.

Alle Teilnehmer zeigten vollen Einsatz und kämpften um jeden Ball. Auch wenn die Ergebnisse teilweise sehr eindeutig waren, kam es häufig zu spannenden Ballwechseln.

Der Turniersieg bei den U10-Juniorinnen wurde über Gruppenspiele und nachfolgende Halb-, und Final-Spiele ermittelt. Die übrigen Wettbewerbsklassen wurden in Gruppenspielen nach dem Modus „Jeder gegen jeden“ ausgetragen.

Bei den Juniorinnen U10 setzte sich Anna Knorr (TK Bietigheim) im Endspiel gegen Ariella Löw (TC Hirschlanden) mit 4:1, 4:2 durch. Bei den Junioren U10 sicherte sich Konrad Hotel (TC BW Zuffenhausen), nach drei souveränen Gruppenbegegnungen den Sieg. Dabei gab es nicht ein einziges Spiel ab. Den zweiten Platz sicherte sich Lenny Schmidt (TSV Markelsheim).

Der Sieg in der U9-Midcourtkonkurrenz bei den Mädchen ging an Tanja Breitinger (TC BW Zuffenhausen). Sie gewann alle vier Gruppenspiele und sicherte sich somit in der Tabelle den ersten Platz. Über den zweiten Platz freute sich Filippa Kleinholz (TC Ludwigsburg).

In der Jungen-Gruppe gewann Niels Breitinger ebenfalls alle seine Gruppenspiele. Den zweiten Platz mit zwei Siegen sicherte sich Yannick Koch (TV Buocher-Höhe).

Bettina Schmidt von der Volksbank Main-Tauber eGwürdigte bei der abschließenden Siegerehrung die teilnehmenden Jugendlichen für ihre tollen Leistungen, die sie gezeigt haben: „Wir konnten über das gesamte Turnier hinweg tolle und spannende Spiele beobachten“, so das Fazit von Bettina Schmidt.

Ingo Schulz, der Jugendwart des TSV Markelsheim, zeigte sich sehr zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung. „Die Kinder und Jugendliche haben Spaß am Tennisspielen. Das sieht man. Wir sind stolz darauf, dass Markelsheim einer von rund 12 Veranstaltungsorten bei der Talentförderung der Sportart Tennis in Baden-Württemberg ist.“

Endrunde Anfang 2022

Das „Next-Level“-Turnier in Markelsheim ist ein Qualifikationsturnier der VR-Talentiade. Die vier Erstplatzierten sammeln Punkte für die Endturniere in Stuttgart und Bieberach, die Anfang 2022 stattfinden. gi