Nachwuchs sammelte Erfahrung

In Öhringen fand das Bezirksfinale Nord des VR-Tags der P-Stufen Wettkämpfe weiblich AK 7-14 statt. Zu diesem Bezirksfinale qualifizierten sich die besten Turnerinnen der Turngaue Heilbronn, Ostwürttemberg, Hohenlohe, Rems-Murr, Nordschwarzwald, Schwarzwald. Insgesamt hatten sich sechs Turnerinnen des TSV Markelsheim beim VR Tag des Turngaus Hohenlohe für diesen Wettkampf qualifiziert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu Wettkampfbeginn ging Emilia Zaffran (AK 12, Jahrgang 2010) an den Start. Sie hatte sich mit dem sechsten Platz bei den Gaueinzelmeisterschaften für diesen Wettkampf qualifiziert. Emilia kam gut in den Wettkampf und zeigte den besten Sprung ihrer Altersklasse. Außer einem Sturz am Balken lief der Wettkampf insgesamt ordentlich bei ihr. Am Ende landete sie mit dem 16. Platz im Mittelfeld.

Im zweiten Durchgang turnte die siebenjährige Lara Deuser (Jahrgang 2015) für den TSV Markelsheim. Für Lara war es erst der zweite Wettkampf überhaupt, und auch sie konnte den besten Sprung ihrer Altersklasse zeigen. Insgesamt lief es für sie sehr gut, sie erreichte den 7. Platz von 18 Teilnehmerinnen und verfehlte damit die Qualifikation für das Landesfinale nur knapp.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bei den Neunjährigen startete Matylda Spirk im dritten Durchgang, für die es auch erst der dritte Wettkampf war. Mit der zweitbesten Übung am Boden und einem Sturz am Balken erzielte sie insgesamt den 16. Platz. Den Abschluss eines tollen Wettkampftages machten die 13-jährigen Turnerinnen, Svea Eberlein, Jolina Friess und Lynn Hintermaier: In einem insgesamt sauber geturnten Wettkampf zeigten alle drei beim Balken einen Sturz. Endergebnis: Platz 15 für Svea, Platz 18 für Lynn und Platz 19 für Jolina.

An den Start gingen auch vier Turner des TSV Markelsheim: Nick Metzger, Domink Jauß, Linus Haag und Ben Kuhnhäuser. Man war gespannt, wie sich die Markelsheimer Turner gegenüber der schier übermächtigen Konkurrenz geschlagen geben. Die vier Jungs haben dies sehr gut gemacht, auch wenn „nur“ Platzierungen im hinteren Teil des Teilnehmerfeldes zu Buche standen.

Den Auftakt machte die Altersklasse der 8-Jährigen. Hier ging Nick Metzger an die Geräte. Nach einen guten Vierkampf und 51,60 Pkt. stand für ihn am Ende Platz zwölf auf der Urkunde. Platz elf mit 50,70 Punkte belegt bei den neunjährigen Turnern Dominik Jauß. Im zweiten Teil des Wettkampftages starteten dann die Turner der Altersklasse zehn und elf Jahre. Bei den Zehnjährigen absolvierte Linus Haag einen guten Geräte-5- Kampf und erturnte sich mit 67,40 Pkt. Platz elf. Ben Kuhnhäuer in der Altersklasse der Elfjährigen musste ebenfalls einen 5-Kampf absolvieren. Platz 14 mit 63,10 Pkt. standen für ihn am Ende in der Siegerliste. Zufrieden zeigte sich Karl Eidel, welcher die Turner betreute, mit den Leistungen der Jungs, auch wenn die Erwartungen an den ein oder anderen Platz in den Top Ten nicht ganz erfüllt wurden. ld/ae

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3