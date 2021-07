Nach zwei Siegen vorne

Nach einem 7:2-Sieg im ersten Spiel in Adelsheim gewannen die Herren 50 des SV Königshofen auch ihr Heimspiel gegen Mainperle ebenfalls mit 7:2 und sind damit Spitzenreiter in ihrer Gruppe der 1. Bezirksklasse.

Bereits nach den Einzeln war das Spiel entschieden. Vierneisel, Popp und Rückert gewannen klar in zwei Sätzen. Imhof, Schäffner und Bawidamann mussten dagegen in den Match-Tie-Break. Während sich Imhof und Bawidamann hier durch setzten, musste sich Schäffner geschlagen geben. So ging man mit einem 5:1 in die Doppelspiele.

Das 3-er Doppel war eine klare Angelegenheit für Henning/Rückert. Das 1-er Doppel gewannen Vierneisel/Imhof im Match-Tie-Break. Dagegen verloren Bawidamann/Popp den Match-Tie-Break.

Die Einzel-Ergebnisse: Vierneisel – Hörner 6:0, 6:3; Imhof – Nagel 6:1, 6:7, 10:3; Schäffner – Diehm 6:1, 1:6, 7:10; Bawidamann – Kürschner 4:6, 6:2, 10:4; Popp – Englert 6:0, 6:2; Rückert – Stolle 6:3, 6:1. – Doppel: Vierneisel/Imhof – Hörner/Diehm 1:6, 6:3, 10:7; Bawidamann/Popp – Nagel/Kürschner 2:6, 6:2, 6:10; Henning/Rückert – Englert/Stolle 7:5, 6:3. one

