Nach „Crash“ noch Platz 8 bei der WM

Bastian Kappus vom Fecht-Club Tauberbischofsheim hat mit der Herrenflorett-Nationalmannschaft bei der Junioren-WM in Plodiv/Bulgarien Platz acht erreicht. Insgesamt waren 44 Mannschaften am Start.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum Auftakt gelang Kappus als Schlussfechter das Kunststück, einen 41:44-Rückstand gegen den Vize-Europameister Ploberg aus Schweden noch in einen vielumjubelten 45:44-Sieg umzuwandeln. Auch im folgenden Aufeinandertreffen mit dem slowakischen Team gewann der Tauberbischofsheimer alle seine Gefechte zum ungefährdeten 45:33-Endstand.

Im Achtelfinale musste sich das deutsche Team dem späteren Weltmeister aus den USA mit 33:45 geschlagen geben, wobei Kappus den Mannschaftskampf mit zwei Siegen und einer knappen Niederlage lange Zeit offenhalten konnte. Nach Niederlagen gegen Usbekistan und Großbritannien belegte das deutsche Team am Ende Platz 8.

Mehr zum Thema Kollision auf der A3 Unfall von Fechtern Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kreisliga Tauberbischofsheim FV peilt ersten „Dreier“ des Jahres an Mehr erfahren

Auch der Präsident des Fecht-Clubs Tauberbischofsheim, Klaus-Dieter Rupp, hatte die lange Reise nach Plovdiv (etwa anderthalb Autostunden von Sofia entfernt) auf sich genommen. Er zeigte sich zunächst erleichtert, dass Bastian Kappus den schweren Autounfall bei der Anreise zum Flughafen Frankfurt nahezu unverletzt überstanden hatte (die FN berichtete). Den Einsatzkräften war es damals auch zu verdanken, dass Bastian Kappus in einem Mannschaftswagen zum Flughafen Frankfurt gebracht werden und gerade noch rechtzeitig den Flug nach Sofia antreten konnte.

Während die Folgen des Unfalls in den vorausgegangenen Einzelgefechten spürbar waren, habe Bastian in der Mannschaft sein Potenzial voll abrufen können, so Rupp, der auch Trainerin Ruth Osyczka für die gute Vorbereitungsarbeit auf die Weltmeisterschaft lobte.