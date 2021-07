Mut wurde belohnt

Die Herren 65 eröffneten den Spieltag der TSV-Tennis-Teams aus Kreuzwertheim. Im Heimspiel trennten sich der TSV und der TC Hasloch leistungsgerecht 3:3. Im ersten Einzel bewies Weber wieder Stehvermögen und gewann den Match-Tiebreak mit 12:10. Auf Platz zwei unterlag Plachy dieses Mal klar. Überraschend verlor auch Zippe sein Einzel, während Kohler nichts anbrennen ließ und hoch gewann. Die Doppel waren beide eindeutige Angelegenheiten. Das erste gewannen Weber/Plachy sicher, während Zippe/Siegl knapp verloren. Fazit: Es war ein für beide Mannschaften gerechtes Remis.

Die Herren 30 revanchierten sich für die Vorwochen-Niederlage gegen die DJK Karbach. Dieses Mal behielten die Einheimischen verdient mit 6:3 die Oberhand. S. Eitel, Hock und Dölger gewannen ihre Einzel sehr deutlich. Auch in den Doppeln drehten die TSV-Mannen den Spieß gegenüber letzter Woche um. Dieses Mal wurden alle drei Doppel nach Hause gebracht. Es siegten S. Eitel/Enders, Beck/Hock, sowie M. Eitel/Dölger alle ganz klar in zwei Sätzen,

Die SG Steinmark/Kreuzwertheim musste bei den Herren 55 beim TC Westerngrund antreten. Auch hier gibt es Vor- und Rückspiele. Im ersten Spiel ging der Sieg klar mit 6:0 an Steinmark/Kreuzwertheim. Danach tat man sich etwas schwerer und gewann „nur“ noch mit 4:2. In vier sehr ausgeglichenen Einzel, gewannen für die SG zunächst nur Herms (7:6 6:4) und Hertlein (6:0 6:1). Die SG stellte danach die Doppel sehr riskant auf – und wurde für ihren Mut belohnt. Herms/Scheiber und Hertlein/Schäfer gewannen beide Doppel-

Die TSV 50er-Mannschaft trat beim TC Rot-Gold Alzenau an. Das Team um Top-Spieler Jürgen Dinkel war dem Gegner in allen Belangen völlig überlegen. Eein kleiner Wermutstropfen war die Verletzung von Jürgen Greulich, weshalb seine Partien verloren gingen. Am Ende fuhr man einen äußerst souveränen 7:2 Sieg nach Hause. Klar gewannen ihre Einzel Dinkel, Sandner, Dosch, König und Boost jeweils in zeri Sätzen. Damit war der Gesamtsieg schon sicher. Die Doppel Dinkel/Sandner und Dosch/Boost holten in bester Spiellaune die restlichen zwei Punkte. Der Sieg der Gäste aus „Kreuz“ war aufgrund der klaren Überlegenheit total verdient. hs

