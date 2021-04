Crailsheim – MBC 77:82 (20:21, 20:27, 16:19, 21:15)

Crailsheim: Bell-Haynes (13), Stuckey (2 Pkt), Hilliard IV. (8), Lasisi (15), Bleck (23), Haley Jr. (5), Radosavljevic (2), D. Kovacevic, Jones (9).

Die Merlins (in Blau) unterlagen am Freitag dem MBC. © Reinhard

Zweites Spiel innerhalb von 48 Stunden: Zum Auftakt des 27. Spieltages der Basketball-Bundesliga trafen die Merlins Crailsheim auf den Syntainics MBC. Während die Zauberer vor zwei Tagen die Telekom Baskets Bonn zu Gast hatten und mit dem 91:88-Erfolg die erste Playoff-Teilnahme der Vereinsgeschichte sicherten (wir berichteten), mussten sich die Weißenfelser vor drei Tagen gegen Aufsteiger Niners Chemnitz mit 84:86 geschlagen geben.

Den Zauberern war von Beginn an die fehlende Energie anzumerken. Gegen einen couragiert aufspielenden MBC machte sich das zweite Spiel binnen zwei Tagen deutlich bemerkbar, so dass die Hohenloher zu keiner Zeit in einen wirklichen Lauf kamen. Die Aufholjagd der Zauberer in den Schlussminuten kam jedoch zu spät, so dass man sich am Ende mit 77:82 geschlagen geben musste.

Crailsheims Trainer Tuomas Iisalo sagte nach dem Spiel: „Der MBC hat mit viel mehr Energie, aber allen voran mit mehr Fokus gespielt. Das ärgerlichste am Spiel war, dass wir sehr viele untypische Fehler begangen haben. Wir haben ihnen viel zu viel Platz für offene Würfe gegeben. Wie wir gesehen haben, kann man in dieser Liga gegen jeden Gegner verlieren. Ich wünsche ihnen alles Gute für den Rest der Saison. Wir müssen jetzt den Fokus wiederfinden, um nächste Woche zurück in die Spur zu kommen.“

Der MBC machte den Crailsheimern das Spiel von Beginn an schwer und traf seine Würfe etwas besser, so dass die Gäste nach nach dem ersten Viertel 21:20 und nach 13 Minuten mit 28:23 führten. Die Aufholjagd der Zauberer wurde allerdings 20 Sekunden vor der Halbzeitsirene gestoppt. Nach einem unsportlichen Foul von Boggy brachten die Wölfe die letzten vier Zähler auf das Scoreboard, so dass es mit 40:48 in die Pause ging.

Bis auf vier Zähler dran

Der MBC setzte sich im dritten Viertel weiter ab: Mit 56:67 ging es ins Schlussviertel. In dieses starteten die Zauberer konzentrierter und wollten das Ruder noch einmal rumreißen. Bleck und Bell-Haynes kamen nach schönem Drive zum Korb zu ihren nächsten Zählern. Der Dreier von Lasisi zum 66:75 wurde postwendend von Michalak gekontert. Bleck stellte mit seinen drei Zählern den Elf-Punkte-Rückstand wieder her, und Lasisi tat das, was er am besten kann: Dreier versenken. Sein Treffer von Downtown brachte die Merlins auf 70:78 heran und leitete die Crunchtime ein. In dieser zeigten die Zauberer ihre Stärken, sie spielten mit großem Willen und hoher Intensität. Bei einer Minute Restspielzeit war der Rückstand auf vier Zähler geschrumpft. Doch Michalak blieb von der Freiwurflinie eiskalt und erhöhte bei 12 Sekunden Restspielzeit auf 80:75. Auch nach der letzten Auszeit traf der Pole von der Linie – die Entscheidung: 82:77 für den MBC. chd

