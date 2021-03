In einem Spitzenspiel der Basketball-Bundesliga empfangen die Hakro Merlins aus Crailsheim am morgigen Sonntag, 14. März, um 15 Uhr in der Arena Hohenlohe in Ilshofen den Tabellenführer MHP Riesen Ludwigsburg. Neben MagentaSport überträgt dieses Mal auch Sport1 live im „Free TV“.

Die Crailsheimer sind auf dem Weg , die beste Spielzeit der noch jungen Vereinshistorie zu spielen. Und trotzdem wurden zuletzt die kritischen Stimmen lauter. Grund dafür sind drei Niederlagen in Folge.Vor allem an Spritzigkeit hat es in den letzten Begegnungen gefehlt. “Bis auf dieses kleine, aber menschliches Formtief der jungen Mannschaft von Tuomas Iisalo gibt es keinen Grund, mit der bisherigen Saison unzufrieden zu sein“, so der Merlins in einer Pressemitteilung. Zurück zum Underdog-Denken – das soll jetzt die Prämisse sein.

Nun kommt kein Geringerer als der Spitzenreiter zu den Merlins. Die Ludwigsburger knüpften an die starke letzte Spielzeit (Vizemeister) nahtlos an und stehen mit 20 Siegen und nur einer Niederlage unangefochten auf dem ersten Tabellenplatz. Die Mannschaft von Coach John Patrick besteht aus einem Mix aus viel Erfahrung mit Spielern wie Ex-Merlin Polas Bartolo, Wohlfarth- Bottermann, Hulls, Darden, Neuzugang McLean sowie „jungen Wilden“ wie Lukas Herzog, Jacob Patrick und Johannes Patrick.

Angeführt werden die „Riesen“ von Jaleen Smith. Der Allrounder blieb trotz vielfacher Angebote im Sommer bei den Ludwigsburgern und übernahm die absolute Führungsrolle. Der MVP-Kandidat ist mit durchschnittlich 17,6 Punkten Topscorer der Gelb-Schwarzen, greift sich zudem noch die meisten Rebounds (6,4) und verteilt die meisten Assists (5,3).

Im Hinspiel fügten die Ludwigsburger den Zauberern die bis dahin erste Saisonniederlage zu (88:97). Damals war es der Spielmacher Barry Brown Jr. der stark aufspielte und seine neue Bestleistung mit 30 Punkten knackte. „Ludwigsburg ist bislang das stärkste Team der BBL. Sie haben kaum Schwachpunkte in ihrer Mannschaft. Offensiv spielen sie mit einer guten Kombination aus Struktur und Talent. Defensiv sind sie sehr aggressiv, dabei durchaus solide. Alles in allem ist es ein schwieriger Gegner für jedes Team in der Liga“, sagt Tuomas Iisalo. Bei den Merlins wird Trae Bell-Haynes erneut im Fokus stehen. Im Hinspiel war der Kanadier mit 24 Punkten und 8 Vorlagen bester Crailsheimer. Unter den Körben wird es Bogdan Radosavljevic mit Jamel McLean zu tun bekommen. Die beiden Ex-Berliner sind wichtige Stützen beider Teams, sowohl im Scoring als auch im Rebounding. anuf