Mitgliederrückgang gestoppt

772 000 Mitglieder in 2420 Sportvereinen: Das ist das Ergebnis der aktuellen Mitgliederstatistik des Badischen Sportbundes Nord. Dies bedeutet einen Gewinn von rund 7300 Mitgliedern gegenüber dem Vorjahr, und somit einen Zuwachs von knapp einem Prozent. Dabei muss im Berg- und Klettersport ein Sondereffekt beachtet werden. Aufgrund einer Vereinbarung mit dem DAV-Landesverband und seinen Sektionen erscheinen nun alle Mitglieder der DAV-Sektionen in der Mitgliederstatistik. Bereinigt um diesen Effekt, der etwa 7000 Mitglieder ausmacht, steht unter dem Strich eine schwarze Null. Die DAV-Vollmeldung beeinflusst vor allem den Erwachsenenbereich.

Positive Botschaft

Die positive Botschaft ist, dass es wieder gelingt, Kinder bis 14 Jahre an den Verein heranzuführen. Allerdings darf dabei nicht übersehen werden, dass im Vergleich zu 2020 (Mitgliederstand vor der Corona-Pandemie) nach wie vor etwa 10 000 Kinder und Jugendliche weniger gemeldet wurden. Insgesamt treiben in Nordbaden 214 480 Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre) Vereinssport. Auch bei den jüngeren und mittleren Erwachsenen (bis 45 Jahre) zeichnet sich eine leicht positive Tendenz ab, bei den älteren Erwachsenen bis ins Seniorenalter (80 Jahre) ist ein erneuter Absolutverlust an Mitgliedern zu verzeichnen.

Die Mitgliederentwicklung bei Frauen und Mädchen gestaltet sich über fast alle Altersgruppen hinweg deutlich schlechter als die bei Jungs und Männern. Dieses Phänomen ist bei Kindern und Jugendlichen ebenso zu beobachten wie bei den Erwachsenen bis 80 Jahren. Im Ergebnis gewinnen die Männer rund 6000 Mitglieder hinzu, die Frauen jedoch nur 1400. Der Frauenanteil sinkt im Vergleich zu 2020 von 40,2 auf 39,7 Prozent.

Mittlere Vereine top

Als positive Tendenz ist zu erkennen, dass Vereine mittlerer Größe, also solche zwischen 800 und 2000 Mitgliedern, die meisten Personen gewannen.

Zwar legen die größten Vereine über 2000 Mitglieder ebenfalls zu, doch wenn man den DAV-Sondereffekt abzieht, verbleibt unter dem Strich kein Wachstum.

Dies ist auch teilweise eine Erklärung für die Zahlen der Sportkreise, unter denen die städtisch geprägten Kreise Heidelberg, Mannheim, Karlsruhe und Pforzheim positive Entwicklungen aufweisen und alle anderen (moderate) Einbußen hinnehmen müssen

. Größte Vereine in Nordbaden: 1. Karlsruher Sport-Club 11 048 Mitglieder (+796),2. TSG 1899 Hoffenheim 9901 (– 372), 3. DAV Sektion Karlsruhe 9504 (+301). Zahlen der Sportkreise: 1. Karlsruhe 173 988 Mitglieder, 2. Mannheim 145 606 Mitglieder, 3. Heidelberg 133 635 Mitglieder, 4. Pforzheim 75 054 Mitglieder, 5. Bruchsal 72 855 Mitglieder, 6. Sinsheim 56 287 Mitglieder, 7. Tauberbischofsheim 39 913 Mitglieder, 8. Mosbach 37 664 Mitglieder, 9. Buchen 37 001 Mitglieder.

Neben dem bereits behandelten Zuwachs im DAV-Bereich fallen die großen Verschiebungen von über 2000 Mitgliedern pro Sportart ins Auge.

Tennis legt um 2000 Mitglieder und knapp vier Prozent zum zweiten Mal kräftig zu.

Auch der Fußball kann den letztjährigen Rückgang überkompensieren und liegt mit einem Plus von 4000 Mitgliedern über dem Stand von 2020. Anders ergeht es dem Turnerbund mit einem Minus von knapp 3000 Mitgliedern.

Behindertensport mit Minus

Bei den Verbänden mit über 10 000 Mitgliedschaften muss der Behinderten- und Rehasport weiter Verluste verbuchen und büßt weitere 3,6 Prozent ein.

Mehr als ein Prozent verlieren auch Reiten, Tischtennis, Ski, Tanzen und Gewichtheben. Auch Handball und die Sportschützen liegen noch etwas im Minus.

Den Abwärtstrend stoppten hingegen Schwimmen, Leichtathletik und Volleyball, jedoch ohne die Verluste aus dem Vorjahr aufholen zu können: 1. Turnen 205 505 Mitglieder (– 1,39 Prozent), 2. Fußball 195 496 Mitglieder (+ 2,12 Prozent), 3. Tennis 55 993 Mitglieder (plus 3,76 Prozent), 4. Handball 35 238 Mitglieder (– 0,73 Prozent), 5. Bergsport/Klettern 34 676 Mitglieder (+ 26,02 Prozent).