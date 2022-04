Mit weiterem Rückenwind ins Topspiel gegen Berlin

Crailsheim – Bayreuth 90:85 (26:25, 18:24, 20:16, 26:20)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Crailsheim: Lewis (23), Stuckey (5), Lasisi (8), Harris (21), Bleck (5), Kindzeka, D. Kovacevic (5), Gudmundsson (3), Aririguzoh (8), Caffey (12).

„Wir wussten, dass das Team von Coach Korner aus Bayreuth immer sehr gefährlich ist. Den höchsten Respekt vor dem, was sie mit Verletzungen und Coronainfektionen durchmachen mussten und müssen. Wir wussten, dass sie fünf, sechs Spieler haben, die zweistellig scoren können. Heute waren es wieder fünf. Das ist auch ein Punkt, mit dem wir nicht zufrieden sind. Wir waren vor allem in der ersten Halbzeit defensiv nicht aggressiv genug. Ich denke, dass wir uns dann in der zweiten Halbzeit das kleine Momentum hart erarbeitet haben, etwa mit zwei schwierigen Rebounds und natürlich mit Big Shots von Harris . Da hat sich das Momentum für uns gekippt. Wir freuen uns, dass wir jetzt aus dieser Situation heraus drei Spiele in Serie gewonnen haben. Das können wir den Jungs hoch anerkennen. Die Halle war heute wieder voll da. Es macht unheimlich Spaß und hat sicher wieder die letzten Prozent zum Sieg beigetragen.“ Das waren die Worte von Crailsheims Headcoach Sebastian Gleim nach dem 90:85-sieg der Merlins gegen Bayreuth. Damit bleiben „die Zauberer“ voll im Rennen um die Playoff-Plätze.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Partie startete zunächst auf Augenhöhe mit vielen Führungswechsel, doch zur Halbzeit gelang den Gästen eine knappe 44:49-Führung. Es entwickelte sich ein wahrer Krimi, der bis in die letzten Sekunden der reichte. Am Ende belohnten sich die Merlins für ihre strake Leistung mit einem 90:85-Heimsieg gegen medi bayreuth. Erfolgreichster Schütze in Crailsheims Reihen war erneut Jaren Lewis mit 23 Zählern.

Kovacevic als Center

Außer dem langzeitverletzten Ligatopscorer TJ Shorts musste Merlins-Headcoach Sebastian Gleim am Samstagabend lediglich noch auf Center Bogdan Radosavljevic verzichten. Ihn ersetzte zunächst Dejan Kovacevic, der die Starting Five neben Jaren Lewis, Maurice Stuckey, Kapitän Fabian Bleck und Mike Caffey komplettierte.

26:25 – mit diesem hauchdünnen Vorsprung starteten die Merlins in den zweiten Abschnitt. Beim Stand von 44:49 ging es in die Kabine. 30 Minuten war es ein Kräftemessen auf Augenhöhe, das änderte sich auch im letzten Durchgang nicht.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Nach einem Coast-to-coast und anschließendem Lay-up von Harris waren die Hausherren wieder mit 69:68 vorne. Nach einer weiteren Auszeit war die Crunchtime in der Arena angebrochen. In der zog medi bayreuth zunächst wieder auf vier Punkte davon, Bastian Doreth erzielte von Downtown das 71:75. Doch wo ein Harris ist, ist aus ein Weg. Crailsheims Shooting Guard hielt die Merlins in unmittelbarer Schlagdistanz. Zwei Minuten waren noch zu spielen, die Anzeigetafel in der Arena zeigte einen Spielstand von 80:81. Dann war es erneut Terrell Harris, der die Führung für die Zauberer holte. Elias Lasisi tat es ihm gleich und baute den Vorsprung auf drei Punkte aus. Kurz vor Schluss verkürzten die Bayreuther erneut auf einen Zähler, doch dann entschieden Jaren Lewis und Moe Stuckey die Partie von der Freiwurflinie. Die Merlins gewannen mit dem 90:85 gegen die Oberfranken ihr drittes Spiel in Serie und bauten ihre starke Heimbilanz auf elf Siege aus.

Es bleibt weiter spannend im Kampf um die letzten Playoff-Plätze. Bereits am Mittwochabend (20.30 Uhr) empfangen die Merlins in der Nachholpartie des zwölften . Spieltags den Tabellendritten Alba Berlin in der Stierkamparena.

Info: Letzte Ticktes für das Spiel gegen die Albatrosse gibt es unter https://bit.ly/3xxDExh.