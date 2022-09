Mit „schnellster Defense“ ab ins Endspiel

Die Schwäbisch Hall Unicorns haben es wieder geschafft: Mit einem 33:8-Erfolg gegen die Allgäu Comets ziehen sie zum zehnten Mal in den German Bowl, das Endspiel um die deutsche Footballmeisterschaft ein! Über 2500 Zuschauer kamen am Samstag in den „Oprima-Sportpark“ und sahen einen verdienten Halbfinalsieg der Haller. Am 8. Oktober treten sie in Frankfurt/Main im Deutsche Bank Park gegen die Potsdam Royals an.

Ein Footballspiel ist zweifellos für alle Akteure auf dem Platz anstrengend. Den kräftezehrendsten Tag dürften am Samstag aber Quarterback Kenyatte Allen und Runningback Tomiwa Oyewo von den Allgäu Comets gehabt haben. Sie waren die Dreh- und Angelpunkte der Kemptener Offense, absolvierten zusammen 33 der 35 Comets-Runningplays und Allen warf zudem noch 35 Pässe. Doch ihre starke Leistung sollte nicht ausreichen, um nach dem Viertelfinal-Erfolg in Braunschweig auch im Halbfinale die favorisierten Gegner zu besiegen.

Die hatten es ihren Gästen auch alles andere als leicht gemacht. „Das war das schnellste Spiel, das ich in diesem Jahr von unserer Defense gesehen habe“, lobte Halls Head Coach Jordan Neuman später seine Verteidiger. Und genau diese Schnelligkeit war es, die dem Comets-Angriff die größten Probleme machte. Am Ende erzielten sie zwar fast genauso viel Raumgewinn wie die Unicorns, brauchten dafür aber fast doppelt so viele Spielzüge und in den entscheidenden Momenten war die Unicorns-Defense ihrem Gegner meist einen Schritt voraus.

„Nicht nur unsere Defense, sondern auch unsere Offense hat sehr effektiv gespielt“, sagte Jordan Neuman nach dem Spiel. „Kempten hatte sich stark auf unser Laufspiel fokussiert, aber wir konnten es trotzdem etablieren. Dazu ein paar Big Plays bei den Pässen und damit haben wir das heute insgesamt sehr gut gelöst.“

Im zweiten Halbfinale haben die Potsdam Royals ihr Heimspiel mit 49:21 gegen die Cologne Crocodiles gewonnen und sind somit die Gegner der Unicorns im German Bowl XLIII. „Potsdam spielt eine völlig andere Art von Offense als alle anderen Teams in der Erima GFL“, weiß Neuman über den anstehenden Gegner.