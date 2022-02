Mit Platz acht bei Olympia „zufrieden“

Der Wahl-Königheimer Alexander Gassner hat den Skeleton-Wettbewerb im Pekinger Eiskanal beim deutschen Doppelsieg von Christian Grotheer (Gold) und Axel Jungk (Silber) auf dem guten achten Platz beendet. „Ich bin damit zufrieden, obwohl mehr drin gewesen wäre“, so der 32-Jährige in einem ersten kurzen Statement gegenüber den Fränkischen Nachrichten direkt aus China nach dem Rennen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die Läufe drei und vier sind mir sehr gut gelungen, wohingegen die ersten beiden Durchgänge etwas schleppend verlaufen sind“, so der Skeletoni, der für den BSC Winterberg an den Start geht. Am Schlusstag habe er zeigen können, was möglich gewesen wäre auf einer Bahn, die ihre Tücken habe, aber mit der er insgesamt recht gut zurechtgekommen sei. Er habe sich inmitten der absoluten Weltklasse platziert, von den ersten Neun hätte unterm Strich jeder eine Chance auf eine Medaille gehabt.

Der Wahl-Königheimer Skeletoni Alexander Gassner erreichte bei Olympia Platz acht.

„Ich habe die Olympischen Spiele genießen können und fahre mit einem schönen Gefühl nach Hause“, erklärt Gassner weiter. Insgesamt ziehe er ein positives Fazit der nun zu Ende gegangen Saison, in der er kurz vor den Spielen auf der Natureisbahn in St. Moritz den Vize-Europameistertitel eingefahren hatte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Jetzt freue er sich auf die gemeinsame Zeit mit der Familie und dem Nachwuchs, der vor einem halben Jahr auf die Welt gekommen ist. Ans Karriereende indes denkt Gassner noch nicht. Die kommenden Welttitelkämpfe in St. Moritz (2023) und Winterberg (2024) hat der 32-Jährige fest im Blick. Und wie sieht es mit Olympia 2026 in Cortina aus? Hierzu wolle er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht spekulieren.

Alexander Gassner wird in Kürze auch wieder auf Stippvisite zu seinen Eltern nach Königheim kommen, um hier neue Kraft zu tanken.