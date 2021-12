Mit Moral im Matsch

260 Läufer trafen sich bei Rodgau im Rahmen der Winterlaufserie zu einem Rennen über zehn Kilometer. Aus der Triathlon-Abteilung des TV Bad Mergentheim nahmen drei Sportler teil.

Die Ausschreibung versprach: „auf gut befestigter Rundstrecke durch den Wald …“ Das Wetter hielt sich allerdings nicht an die zugesicherten Bedingungen und verwandelte bei vier Grad Celsius mittels Wolkenbruch die Wege in schmierig glitschige Schlammpfade.

Umso erstaunlicher war, dass Tobias Erbacher (AK 30) nach 32:51 Minuten als erster seiner Altersklasse und Gesamt-Vierter das Ziel erreichte. Damit sicherte er sich eine gute Chance, die Gesamtwertung der Winterlaufserie (vier Läufe) auf dem Podest zu beenden.

Felix Esterl (AK U20) hatte bekleidungstechnisch nach dem Motto „kurze Hose, Holzgewehr“ in Shorts und T-Shirt nicht nur gegen die Bodenbeschaffenheit, sondern auch gegen die Kälte zu kämpfen. Es gelang ihm allerdings, mit gleichmäßig hohem Tempo in einer kleinen Gruppe zu laufen. Nach 34:23 Minuten fand die Tortur ein Ende. Damit errang er den zweiten Platz seiner Altersklasse.

Ben Fischer (AK 35) musste sich „anfangs durch das Feld pflügen“, weil er in Bescheidenheit weiter hinten in der Startaufstellung seinen Platz gesucht hatte. Die Überholvorgänge hatten Kraft gekostet, so dass auf den letzten drei Kilometern die Luft raus war. Die Laufzeit von 40:13 Minuten kann sich dennoch sehen lassen. Er kam auf den neunten Platz seiner Altersklasse.

Nach dem Rennen „flüchteten“ alle Athleten in ihre Autos, da das sonst übliche Zusammensein bei der Siegerehrung aus Corona-Gründen entfallen musste. rtz