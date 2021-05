Mit kühlem Kopf noch Punkte ergattert

Sein erstes Rennen im Porsche-Mobil 1-Supercup im Fürstentum von Monaco wurde für den Würzburger Laurin Heinrich zu einem „Auftakt mit Hindernissen“. Der enge Stadtkurs verzeiht nicht den kleinsten Fehler – und das bekam Heinrich bereits im freien Training zu spüren. Nach wenigen Runden im überfuhr er in der Schwimmbad-Schikane die Curbs etwas zu heftig. Sein Porsche hob ab und krachte nach der Landung in die Leitplanken. Der Schaden war so stark, dass an einen weiteren Einsatz des Fahrzeugs nicht mehr zu denken war. Somit war auch die Teilnahme am Qualifying unmöglich. Da aber zwischen dem ersten Training am Donnerstag und dem Rennen drei Tage lagen, gelang es doch noch, einen Ersatz-Porsche wurde nach Monaco zu schaffen. Ohne große Streckenerfahrung ging Laurin Heinrich deshalb von der letzten Startposition ins Rennen.

Hier zeigte er dann eine Glanzleistung. Mit einer perfekten Kombination aus kühlem Kopf und kühnem Kampfgeist arbeitete er sich an einem Konkurrenten nach dem anderen vorbei. Kurz vor Ende des Laufes hatte er dann auch noch Glück, als zwei der vor ihm liegenden Porsche in der Grand-Hotel-Kehre kollidierten und er mit seinem Wagen vorbeiziehen konnte. So beendete Laurin Heinrich das zunächst etwas unglücklich begonnene Wochenende mit einem 14. Gesamtrang und holte so seine beiden ersten Punkte im Porsche Supercup 2021.

Laurin Heinrich zog für sich folgendes persönliche Fazit: Nach dem Trainingsunfall sahen wir das Rennen eher als einen Test an, um die Strecke besser kennenzulernen und die verlorene Trainingszeit zu kompensieren. Dass ich am Ende sogar noch in den Punkterängen landete, war natürlich ein positiver Abschluss zu einem sonst schwierigem Wochenende.“

Sein nächstes Rennen bestreitet er am 12. und 13. Juni beim Porsche-Carrera-Cup Deutschland in Spielberg/Österreich. pm

