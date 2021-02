BG Göttingen – Hakro Merlins Crailsheim 81:109

(16:26, 20:22, 29:30, 16:31)

So sahen es die beiden Trainer Roel Moors (Headcoach BG Göttingen): „Ich glaube, dass wir alles, wofür wir wochenlang gearbeitet haben, innerhalb weniger Tage vergessen haben. Natürlich wissen wir, dass Ulm und Crailsheim beide sehr gute Mannschaften sind. Aber ich finde, dass wir es dem Gegner zwei Mal doch ein bisschen zu einfach gemacht haben.“ Tuomas Iisalo (Headcoach Hakro Merlins Crailsheim): „Das war das vierte Spiel in acht Tagen. Wir haben durch die Verletzungen von Nimrod Hilliard und Maurice Stuckey heute mit einer Zwei-Guard-Rotation gespielt. Das war eine schwierige Aufgabe. Ich bin sehr stolz darauf, wie wir mit dieser Situation umgegangen sind und dass wir so eine Klasse-Leistung gegen eine gute und talentierte Göttinger Mannschaft gezeigt haben. Die Spieler haben die kleine Pause jetzt komplett verdient.“

Göttingen: Nelson (22 Punkte/davon 4 Dreier), Dawkins (20/3), Lamozs (10/1), Booker (7/1), Mönninghoff (7/1), Kamp (6), Odiase (5), Kramer (2), Onwuegbuzie (1), Omuvwie (1), Vargas.

Crailsheim: Radosavljevic (28), Lasisi (20/4), Bell-Haynes (16/1), Jones (16/4), Highsmith (14/2), McNeace (7), Bleck (5), Caisin (3/1), A. Kovacevic, D. Kovacevic.

Der „Marathon“ in der Basketball-Bundesliga mit dem vierten Spiel in neun Tagen hinterließ bei den Hakro Merlins aus Crailsheim personelle Spuren. Moe Stuckey und Nimrod Hilliard konnten gegen die „Veilchen“ aus Göttingen nicht auflaufen. Trotz der extrem verkleinerten Rotation zeigte das Team von Coach Iisalo eine enorm konzentrierte Leistung. Defensiv standen die Crailsheimer zur meisten Zeit stabil, vorne zeigten sie ihre Treffsicherheit. Mit dem 16. Saisonsieg kletterten die Hohenloher wieder auf den zweiten Tabellenplatz, weil Alba Berlin gegen Bamberg verlor.

Schon früh brachten die Gäste das vielzitierte Momentum auf ihre Seite. Nach einem Zwischenstand von 12:12 zogen die Crailsheimer schnell auf 22:14 davon. Und diese Führung bauten sie bis zur ersten Viertelpause sogar noch auf 26:16 aus.

Der stark aufgelegte Big-Man Bogdan „Boggy“ Radosavljevic bereitete den Göttingern enorme Schwierigkeiten. Er entschied das Center-Duell gegen Taj Odiase klar für sich. Und so zog Crailsheim weiter davon 35:16 stand es zwischenzeitlich. Zur Pause war der Vorsprung dann zwar wieder etwas geschrumpft, mit 48:36 aber doch recht komfortabel.

Der Beginn der zweiten Hälfte verlief recht ausgeglichen. Lange zeit war der Punkteabstand recht konstant. Gegen Ende des dritten Viertels kamen die Göttinger dann aber etwas auf. Sie ließen in dieser Phase kaum noch einfache Punkte für die Merlins zu und holten sich unter anderem durch einen Dunk von Dawkins zum 58:67 Selbstvertrauen, schließlich war der Rückstand nur noch „einstellig“, was bei Basketballern in aller Regel mental eine große Rolle spielt.

Ins letzte Spielviertel ging es schließlich beim Stand von 65:78. Wer eine „Zitter-Schlussphase“ erwartet hatte, wurde schnell eines Besseren belehrt. Die Merlins hatten die Begegnung weiterhin fest im Griff und zogen sogar immer weiter davon. In den letzten Minuten war es vor allem der Belgier Elias Lasisi der aufdrehte und mit zwei erfolgreichen Distanzwürfen die 20 Punkte vollmachte. Letztendlich fuhren die Crailsheimer mit einer extrem kleinen Rotation einen ungefährdeten Sieg in Göttingen ein.

Nach einer Länderspielpause geht es für die Merlins am 28. Februar mit dem Spitzenspiel bei Alba Berlin weiter. anu