Mit hoher Intensität

In der Basketball-Oberliga empfing der TSV Buchen den Tabellenzweiten SSC Karlsruhe, der in voller Besetzung antrat. Buchen, krankheitsbedingt nicht in Bestbesetzung, and zunächst nur mit wenigen guten Aktionen unter dem Korb ins Spiel und lag deshalb schnell mit neun Punkten im Hintertreffen (10:19).

Das zweite Viertel ist insbesondere durch die hohe Intensität beider Teams bestimmt. Das hohe Tempo der Gegner führt für diese zu einigen offenen Würfen und auch zu Turnovern aufseiten der Buchener. Mit zwölf Punkten Rücjstand starteten die „Grün-Weißen“ so in die zweite Spielhälfte und siehe da: Buchen kämpfte sich langsam heran. Durch eine Zonenverteidigung gelang es, „Dreier“ des Gastteams zu verhindern und den Vorsprung zwischenzeitlich auf sechs Punkte zu verkürzen.

Doch für eine Führung war die Ballverlustquote und die Intensität der Karlsruher zu hoch. Insbesondere da der SSC Fehler in der Verteidigung von Buchen gnadenlos ausnutzte. Der Endstand von 49:60 ist daher gegen das Gastteam, das fast an der Tabellenspitze rangiert, dennoch von allen Spielern hart erkämpft.

In der nächsten Woche heißt der Gegner ebenfalls wieder Karlsruhe. Gegen den DJK Karlsruhe Ost will das Team rund um die Coaches Christian Saur und Jens Oberhauser unbedingt wichtige Punkte für den Klassenerhalt sammeln.

Die zweite Mannschaft gewann in der Kreisliga A gegen den TV Neckargemünd mit 69:65.

In der Frauen-Landesliga schlug der TSV buchen den „ewigen Konkurrenten“ TSG Ziegelhausen mit 43:31. agö