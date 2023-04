Der langjährige Landestrainer des Nordbadischen Fechterbundes (NFB) und zudem ehrenamtlich als Lehrwart im Verband tätige Tauberbischofsheimer Jo Braun feierte kürzlich seinen 60. Geburtstag. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde, zu der unter anderem der Leiter des Tauberbischofsheimer Bundesstützpunktes Reinhard Berger erschienen war, würdigte der Präsident des Nordbadischen Fechterbundes, Benjamin Denzer, das jahrzehntelange Wirken des Trainers und Funktionärs. Joachim Braun, der in Fechterkreisen seit jeher Jo gerufen wird, hat sich seit vielen Jahren mit Herzblut dem Fechtsport verschrieben. Seit Beginn seiner Laufbahn hat Jo Braun sich sowohl in seinem Heimatverein Tauberbischofsheim und darüber hinaus auch auf Landes- und Bundesebene für die sportliche Aus- und Weiterbildung ganzer Generationen von Fechterinnen und Fechtern sowie auch des Trainernachwuchs eingesetzt.

Zahlreiche erfolgreiche Athleten, die auf nationaler und internationaler Ebene in den vergangenen Jahrzehnten Medaillen holten, gingen dabei durch seine Schule, so Denzer weiter. Als Anerkennung überreichte Benjamin Denzer dem Jubilar ein Präsent. Jo Braun bedankte sich und lenkte den Blick in die nahe fechterische Zukunft. Derzeit finden im bulgarischen Plovdiv die Fechtweltmeisterschaften der Kadetten und Junioren statt. Hierbei wird Braun in seiner Funktion als Trainer des deutschen Herrendegennachwuchses aktiv sein, und hofft mit seinem Nachwuchskader auf der internationalen Bühne ein Ausrufezeichen setzen zu können. pm