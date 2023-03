Mit Einsatz und Zusammenhalt

Zum ersten Mal seit über einen Monat können die Fans der Merlins Crailsheim wieder ihre Schützlinge in der heimischen „Arena Hohenlohe“ anfeuern. Nach drei Auswärtsspielen in Folge gastiert nun der Tabellensiebte ratiopharm Ulm zum Derby. Sprungball ist am Samstag um 20.30 Uhr.

Die Donaustädter kamen nach anfänglichen Schwierigkeiten immer besser in die Spur und können sich nun endgültig berechtigte Hoffnungen auf die Playoffs machen. „Die Orangenen“ entschieden sechs der vergangenen sieben Spiele auf nationalem Parkett für sich und kämpften sich auf den siebten Tabellenplatz vor. Auch im Eurocup läuft es für die Mannschaft von Rookie-Headcoach Anton Gavel gut. Mit einer 9:7-Bilanz sind sie aktuell Fünftplatzierter der Gruppe A und damit bereits sicher für das Achtelfinale qualifiziert.

Die junge Mannschaft der Schwaben hatte anfänglich Schwierigkeiten in der BBL. Spätestens seit der Rückrunde präsentiert sich Ulm jedoch wie aus den letzten Jahren gewohnt als Spitzenteam der deutschen Beletage. Grund dafür sind einerseits die guten Entwicklungen der Point Guard Talente-Yago dos Santos (24 Jahre) und Juan Nunez (18). Beide Aufbauspieler etablierten sich in der BBL und wurden zu wichtigen Leistungsträgern.

„Nach dem Fiba-Fenster und unseren Auswärtsreisen freuen wir uns jetzt darauf, das EuroCup-Team aus Ulm zu empfangen. Derbys sind immer besonders und wir wissen, dass die Arena voll und laut sein wird. Wir müssen unser bestes Gesicht zeigen und die guten Momente aus dem Hinspiel auf 40 Minuten übertragen. Das komplette Spiel muss von Einsatz und Zusammenhalt geprägt sein“, sagt Headcoach Nikola Markovic. Das Hinspiel ging mit 91:80 an Ulm. Letzte Tickets sind online unter hakro-merlins.reservix.de verfügbar. MagentaSport überträgt live. cd